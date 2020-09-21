Kayseri'de tuvalet musluğunun çalınmasına sosyal medyadan tepki - Son Dakika

Kayseri'de Bünyan Belediyesi, tuvalet musluğunun çalınmasına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Alınan bilgiye göre, ilçe belediyesi tarafından yenilenen Şehit Dursun Ergen Caddesi'nde bulunan tuvaletin musluğu, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce çalındı.

Olaya tepki gösteren Bünyan Belediyesi, sosyal medya hesabından musluğun çalındığı yerin fotoğrafını paylaşarak, şu açıklamayı yaptı:

"Biliyoruz yaptık, çok güzel oldu ama lütfen beğendiğiniz muslukları söküp eve götürmeyin. Beğendiğiniz malzemenin fotoğrafını çekin, bize gelin, biz size de alalım. Maalesef henüz haftası dolmadı. Çarşı merkezinde bulunan tuvaletin bugünkü durumu."