Son Dakika Haberleri: Kayseri'de yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi
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Kayseri'de yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir minibüste çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Kayseri'de yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir minibüste çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Harman Mahallesi Dirlik 1 Sokak'ta park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada aracın bulunduğu yerin yakınlarındaki inşaatta çalışan minibüsün sahibi Metin Ç. ile vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, minibüs kullanılamaz hale geldi.

Kayseri, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:10 Kaynak: AA
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