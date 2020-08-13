Kayseri'deki Arabalı Sinema Etkinliği'nde "lp Man 4" izlenecek - Son Dakika

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçede düzenlenecek "Arabalı Sinema Etkinliği'ne vatandaşları davet etti.

Palancıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek etkinlikte bu hafta, "lp Man 4" filminin gösterileceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) günleri kapsamında vatandaşlara moral vermek amacıyla "Arabalı Sinema Etkinliği'ni başlattıklarını anımsatan Palancıoğlu, şunları kaydetti:

"Bizler bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza farklı kültürel ve sosyal etkinlikler düzenliyoruz. Büyük ilgi gören açık hava arabalı sinema etkinliğimizi vatandaşlarımız çok sevdi. Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlenebildiği etkinlikte vatandaşlarımız araçlarından inmeden film izliyor. Biz de belediye olarak, çay, mısır ve dondurma ikram ediyoruz. Bu haftaki etkinliğimiz Erenköy Mahallesi'nde Erciyes Üniversitesi ana giriş karşısı otopark alanında olacak."