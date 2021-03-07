Bıçaklı kavgada Suriyeli genç yaralandı - Son Dakika

Bıçaklı kavgada Suriyeli genç yaralandı

Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Suriyeli genç hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Suriyeli genç hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokak'ta Suriyeli M.K. (19) ile kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi arasında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda M.K. aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. M.K, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olaydan sonra kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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