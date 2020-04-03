Kayseri'deki cezaevinde günde 17 bin maske üretiliyor - Son Dakika
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Kayseri'deki cezaevinde günde 17 bin maske üretiliyor

6 saat önce

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Adalet Sarayı ve kentteki ceza infaz kurumlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gereken önlemlerin alındığını vurgulayarak, hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak üzere günlük ortalama 17 bin...

Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, Adalet Sarayı ve kentteki ceza infaz kurumlarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gereken önlemlerin alındığını vurgulayarak, hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak üzere günlük ortalama 17 bin maske üretilebilen atölye oluşturulduğuna işaret etti.

Akın, yaptığı yazılı açıklamada, salgının Kayseri Adliyesi ve ceza infaz kurumlarına sıçramasını engellemek için ilgili kurumların karar ve tavsiyeleri doğrultusunda birtakım tedbirler aldıklarını aktardı.

Akın, bu kapsamında, adliye binası ve eklentilerinde, Bünyan ilçesinde yer alan Kayseri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 2 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Açık Ceza İnfaz Kurumu, il merkezinde bulunan Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Develi ve Yahyalı ilçelerinde bulunan toplam 8 cezaevindeki 5 bin 501 tutuklu/hükümlü ve 1344 cezaevi personeline yönelik birçok önlemi hayata geçirdiklerini belirtti.

"Maske üretimini 50 bin seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz"

Adli işleri sekteye uğratmadan yeterli sayıda nöbetçi hakim ve Cumhuriyet savcısı ile esnek çalışma sistemine geçildiğini, adliyeye girişlerde yüzde 90 düşüş yaşandığını vurgulayan Akın, şunları kaydetti:

"Vardiya hizmeti yürüten tüm kurumlarımızın personelinin bir kısmı kurumlarda geceli-gündüzlü nöbetini ifa ederken, bir kısmına ise Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından temin edilen İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı toplam 4 kadın ve erkek öğrenci yurdunda ve kamu kurumlarına ait misafirhanelerde karantina koşulları altında dış dünya ile her türlü teması engelleyecek şekilde barınma imkanı sağlanmıştır. Bu personelin kuruma getirilip götürülmesi kurum araçları ile yapılmaya, iaşeleri kurumlar tarafından karşılanmaya başlanmıştır. Kayseri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan ilk ziyaret bölümüne Genel Müdürlüğümüzün talimatı ile Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından termal kamera kurulmuştur.

Salgının ülkemizde görülmesi üzerine derhal Kayseri 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda hastanelerin ve ceza infaz kurumlarının maske ihtiyacını karşılamak üzere günlük ortalama 17 bin üretilecek kapasitede atölye oluşturulmuş, ayrıca yeni makine siparişleri verilerek önümüzdeki günlerde maske üretiminin yaklaşık 45-50 bin seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir."

Hükümlü/tutukluların barındırıldığı kısım ve koğuşlara yeteri kadar temizlik, hijyen ve dezenfekte malzemesinin kurum tarafından verildiğine, gerek koğuşlarda gerekse kurumun kullanılan tüm alanlarının dezenfekte ve temizliğinin günlük yaptırıldığına işaret eden Akın, kurum dışına çıkanların döndüklerinde kaldığı koğuş ve odalara verilmeyerek 14 gün ayrı odalarda müşahade altında tutulduklarını, kuruma yeni kabulü yapılanların ise sağlık raporlarında yurt dışına çıkıp çıkmadıkları ve virüs belirtisi olup olmadığına bakılarak 14 gün izole tutulduğunu aktardı.

"Cezaevleri yerleşkesinde bulunan Semt Polikliniğinde karantina odaları oluşturuldu"

Kurum dışından hükümlü/tutuklulara gönderilen mektup, kargo, gazete, kişisel giyim ve diğer eşyaların tamamının 24 saat boyunca havalandırılarak bekletildiğini ifade eden Akın, bu kişilerin, ziyaretçi, avukat, noter, idari personel ve diğer tüm üçüncü şahıslarla fiziksel temasının kesinlikle engellendiğini belirtti.

Akın "Hükümlü/tutukluların sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi için İl Sağlık Müdürlüğü ve Bünyan Başhekimliği ile eş güdüm içerisinde yeteri kadar uzman hekimin yardımı ile hastaneye sevklerin en aza indirgenerek kurum içinde muayene ve tedaviye başlanmıştır. Cezaevleri yerleşkesinde bulunan semt polikliniğinde de karantina odaları oluşturularak hastaların dışarı ile izolesi sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Akın, ortak kullanılan bütün çay ocakları ile berberhanelerin kapatıldığını sözlerine ekledi.

"Amacımız bize emanet edilen tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak"

Kayseri Kapalı Ceza İnfaz Kurum Müdürü Şeref Tatlı ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1952'de açılan kurumun, Paşakapısı Cezaevi'nden sonra Türkiye'nin en eski cezaevi olduğunu, eski cumhurbaşkanlarından Celal Bayar, eski bakanlardan Tuncay Mataracı, şair Faruk Nafiz Çamlıbel ve sinema sanatçısı Yılmaz Güney'in de aralarında bulunduğu birçok önemli ismin zamanında burada kaldığını anımsattı.

Kovid-19 salgınına karşı kurum olarak tüm tedbirleri aldıklarını vurgulayan Tatlı, bu kapsamda mahkumlarla bire bir temasta olan 120 infaz koruma personelini Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'nde ve Milli Eğitim Bakanlığı yurtlarında misafir etmeye başladıklarını söyledi.

"Karantinadan cezaevine, cezavinden karantinaya" şeklinde vardiya sistemini uyguladıklarını anlatan Tatlı, "Amacımız bize emanet edilen tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak, dışarıdan herhangi bir virüs olayının kuruma girmesini önlemektir. Bu fedakar cezaevi personeli 15 gün boyunca eşlerinden, çocuklarından ayrı kalmaktadır. Kendilerine teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Cezaevinde 1200 tutuklu/hükümlü olduğunu ve şu ana kadar ne personel ne de mahkumlarda herhangi bir belirti bulunmadığını vurgulayan Tatlı, hükümlü/tutukluların bağışıklıklarının artırılması için iaşe bedellerinin artırıldığını da kaydetti.

Kayseri'deki cezaevinde günde 17 bin maske üretiliyor

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 11:30 Kaynak: AA

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