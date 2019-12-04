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Kayseri'den kısa kısa

6 saat önce

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağı mesire alanında yapacakları projeler hakkında Vali Şehmus Günaydın'a sunum yaptı.

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Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağı mesire alanında yapacakları projeler hakkında Vali Şehmus Günaydın'a sunum yaptı.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen sunuma, Günaydın ve Yalçın'ın yanı sıra ilgili belediye personeli de katıldı.

Ali Dağı mesire alanında öncelikle hava sporlarını ve faaliyetlerini öne çıkaracak, farklı spor ve sosyal donatıları da içerisinde barındıran projeler hakkında Günaydın'a sunum yapan yetkililer, çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdi.


Vali Günaydın ise Başkan Yalçın'a çalışmalarında başarılar diledi.

Develi'de vakıf toplantısı

Develi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti Toplantısı, Kaymakamı Murat Duru başkanlığında yapıldı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ın da katıldığı programda konuşan Kaymakam Duru, heyet üyeleriyle beraber, ekonomik ve sosyal yönden dezavantajlı insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir araya gelip hakkaniyetli bir şekilde kararlar alarak, sosyal devlet olmanın gereği olarak insanları mutlu etmeye çalıştıklarını belirtti.

Büyükşehirden "P plaka" ihalesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 200 personel servis aracı plakası ihaleyle satıldı.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, Başkan Vekili Mehmet Savruk başkanlığında düzenlenen ihalede, 103 kişi ve kurum, 265 plaka talebinde bulundu.

Şartname ve bilgilerin verilmesinin ardından açık artırma usulüyle başlayan ihalede katılımcılar, 65 bin lira tahmini bedel üzerinden teklif verdi.

İhale sonucunda 200 "P plaka", her biri 70 bin lira bedelle satıldı.

Şehmus Günaydın, Mustafa Yalçın, Kayseri, Talas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 05:26 Kaynak: AA
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