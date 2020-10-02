Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Şehmus Günaydın başkanlığında toplandı. Toplantıya İl Hıfzıssıhha Kurulu üyesi Büyükkılıç da katıldı.

Toplantıda, Kayseri'de vaka sayılarının azalmasına yönelik değerlendirmeler ele alındı.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğündeki yerel yönetimlerin pandemi ile mücadelede tüm imkanlarını seferber ettiğini hatırlatan ve toplu ulaşımda Türkiye'ye örnek şekilde ayakta yolcu alınmayarak mücadeleye önemli bir katkı sağlandığını kaydeden Büyükkılıç, vatandaşların da mücadeleye sahip çıkarak hep birlikte önce vaka sayılarının artışının frenlendiğini ardından da düşüşün başladığını ifade etti.

Büyükkılıç, "Pandemi sürecini değerlendirdiğimiz toplantıda uyarıların dikkate alınması ve vaka sayılarındaki azalma hepimizi memnun etti." ifadesini kullandı.

Dayanışmanın da başarıda önemli rol oynadığına dikkat çeken Büyükkılıç, vatandaşlara teşekkür ederken, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasına dikkat çekti.

AGÜ'nün "Fly For Future" projesine TÜBİTAK desteği

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Teknoloji Transfer Ofisi'nin "Fly For Future" projesi, TÜBİTAK tarafından1512 Teknogirişim Sermaye Desteği (BiGG) programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

AGÜ, 1 Ekim 2020-30 Eylül 2022 tarihleri arasında Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi iş birliği ile BİGG uygulayıcı kuruluş olarak girişimci adaylarının iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirecek, uygun bulduğu iş fikirlerini ön kuluçkaya alarak iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirecek ve nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olacak.

Erciyes Teknopark yeniden BiGG uygulayıcı kuruluşu oldu

Erciyes Teknopark AŞ yeniden BiGG uygulayıcı kuruluşu yetkisi almayı başardı.

Erciyes Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, TÜBİTAK tarafından 1601 programı kapsamında şubat ayında açılan yenilik ve girişimcilik alanlarında kapasite artırılmasına yönelik çağrı neticesinde Erciyes Teknopark'ın yeniden BiGG uygulayıcı kuruluşu olarak seçildiğini belirtti.

Marmara Üniversitesi ile iş birliği kapsamında BiGG programında girişimci adaylarının iş fikri başvurularını toplayarak değerlendireceklerini belirten Kılıç, uygun bulunan iş fikirlerini Sera Kuluçka Merkezi'nde iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirerek nitelikli iş planı hazırlama hususunda girişimcilere destek olacaklarını aktardı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Erciyes, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika

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