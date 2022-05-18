Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika
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Kayseri'den kısa kısa

18.05.2022 14:44
Kayseri'den kısa kısa

Tacikistan Sughd Bölgesi Valisi Rajabboy Ahmadzoda, Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov ve beraberindeki heyet, Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Tacikistan Sughd Bölgesi Valisi Rajabboy Ahmadzoda, Ankara Büyükelçisi Ashrafjon Gulov ve beraberindeki heyet, Kayseri Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yazılı açıklamasında, geçen yıl Kayseri'den Tacikistan'a 4 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini ifade etti.

Büyüksimitci, "Pandemiye rağmen ihracatta bir önceki yıla göre yüzde 70'ye yakın bir artışımız var. 6 milyon dolar civarında da ithalatımız var. Elbette bu rakamları yeterli görmüyoruz. İnşallah bu ziyaretlerin yakın zamanda meyvesini vereceğine, dış ticaret hacmimizin katlanarak devam edeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ahmadzoda ise kalabalık bir heyetle Kayseri'ye geldiklerini, bu ziyaretin ekonomik ve kültürel alanda olumlu sonuçları doğuracağını kaydetti.

TÜSEB heyetinden ERÜ'ye ziyaret

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, Erciyes Üniversitesi'ni (ERÜ) ziyaret etti.

ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, Akdoğan ve beraberindeki heyet, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış'ı makamında ziyaret etti.

Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni de ziyaret eden heyet, Merkez Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile görüştü.

Heyet, ERÜ tarafından TÜSEB desteği ile Kovid-19'a karşı geliştirilen yerli aşı TURKOVAC ve çalışmaları devam eden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığına yönelik geliştirilen aşı hakkında bilgi aldı.

Başkan Büyükkılıç'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, mesajında, "19 Mayıs 1919'da vatan aşkıyla, vatan toprağında tek bir gün bile esir kalmadan, bağımsızlık mücadelemizi dünyaya ilan ettik." ifadesini kullandı.

Develi Belediyesinden ilkokul öğrencilerine sıfır atık eğitim

Develi Belediyesi, ilçe merkezindeki tüm ilkokullarda sıfır atıkla ilgili bilgilendirme seminerlerini tamamladı.

Temizlik İşleri Müdürü çevre mühendisi Nimet Aksoy tarafından verilen seminerlerin sonuncusu Turan Köylüoğlu İlkokulu'nda yapıldı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşması durumunda geri kazanımının sağlanması ve öğrencilerde farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları sıfır atık eğitim seminerlerini tamamladıklarını kaydetti.

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Kızılcahamam Belediyesine 'Atıkbüs' ödülü Kızılcahamam Belediyesine 'Atıkbüs' ödülü Tacikistan Heyetinden KAYSO'ya ziyaret Tacikistan Heyetinden KAYSO'ya ziyaret
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'den kısa kısa - Son Dakika


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