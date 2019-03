Kayseri Devlet Hastanesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Kayseri Devlet Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile bir etkinlik düzenlendi.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile bir etkinlik düzenlendi.



Etkinliğe; Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Selma Karagöz, İdari Mali İşler Müdürü Adem Şengül, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Derya Ayaydın, Dr. Klinik Psikolog Mehmet Karagöz, hastane idarecileri ve personeli katıldı.



Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Altıntop açılış konuşmasında; "Dünya Kadınlar Günü" nün tarihçesini anlatarak "Hastane bünyesinde çalışan birçok kadın arkadaşımızla kadim şehrimiz Kayseri'ye en iyi hizmeti vermek için çalışıyoruz. Hepsine emekleri için teşekkür ederim" dedi.



Kayseri Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Derya Ayaydın ise "Dünya kadınlarla daha güzel. Güzel ortamlara hep kadın eli değmiş derler. Kimdir kadın? Adam olmadan önce insan olabilmenin en temel unsurudur kadın. Çoğu zaman değil her zaman hayatın can damarıdır. İnsanlığın devamı için olmazsa olmazıdır. En büyük dertlerin dertlisi en büyük mutlulukların kahramanıdır" diye konuştu.



Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Selma Karagöz ise kadın olmanın zorluğundan bahsederek "Özellikle sağlık mesleğinde kadın olmak çok daha zor. Erkek arkadaşlarımızın iş konusunda destekleriniz her zaman hissediyoruz. Bu konuda biraz daha şanlıyız Kayseri gibi bir şehirde çalışıyoruz" ifadesinde bulundu.



Klinik Psikolog Mehmet Karakaya kadınlar gününe özel sunumu ile devam eden program, Toplum Ruh Sağlığı Müzik Eğitmenleri tarafından hazırlanan müzik dinletisinin ardından pasta kesilmesi ile son buldu. - KAYSERİ

