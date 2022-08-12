Kayseri'de bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan avukat yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan avukat yaralandı

12.08.2022 20:28
Kayseri'de bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan avukat yaralandı

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde arabuluculuk ofisinde görüşme yapan avukat, bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde arabuluculuk ofisinde görüşme yapan avukat, bir kişi tarafından bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki arabuluculuk ofisinde, avukat S.Ü. ticari bir davaya ilişkin görüşme yaptığı esnada, yanında avukatı da bulunan karşı taraftan E.K'nin saldırısına uğradı.

Bıçakla avukatı sol kolundan yaralayıp, darbeden E.K. kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan avukat, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

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Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan avukat yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kayseri'de bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan avukat yaralandı - Son Dakika
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