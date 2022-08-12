Alınan bilgiye göre, Gevhernesibe Mahallesi Atatürk Bulvarı 'ndaki arabuluculuk ofisinde, avukat S.Ü. ticari bir davaya ilişkin görüşme yaptığı esnada, yanında avukatı da bulunan karşı taraftan E.K'nin saldırısına uğradı.

Kaynak: AA

Atatürk Bulvarı, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de bir kişinin bıçaklı saldırısına uğrayan avukat yaralandı - Son Dakika

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