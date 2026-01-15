Kayseri OSB İtfaiyesi 2025 Faaliyet Raporu

Kayseri OSB Başkanı Mehmet Yalçın; Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi'nin 2025 yılı faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın; "İtfaiyemiz 2025 yılında 116 fabrika veya tesis yangını söndürmüş, toplamda 1435 İtfai olaya müdahale etmiştir. Kayseri OSB İtfaiyesi, oluşabilecek tüm olumsuzluklara karşı 7/24 görevinin başındadır" dedi.

Başkan Mehmet Yalçın; Kayseri OSB İtfaiyesi olarak, 2025 yılında fabrika yangınları başta olmak üzere, atık ve konteynır yangınları, trafik kazaları, iş kazaları, ve doğal afet olaylarına hızlı bir şekilde müdahale ettiklerini belirtti. Başkan Mehmet Yalçın; "Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi, 2025 yılında 116 fabrika ve 21 bölge dışı yangına müdahale ederek kısa sürede söndürülmesinde rol oynamıştır. Bu yangınlarda 6 bin 300 metreküp su ve 3 bin 200 litre köpük ajanı kullanılmıştır" şeklinde konuştu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi İtfaiyesi'nin yalnızca yangınlara müdahale etmekle kalmadığını vurgulayan Başkan Yalçın; "Yangınların kısa sürede önlenmesi amacıyla, firmalarımızda yürüttüğümüz, yangın ve tatbikat eğitimlerimiz kapsamında, 3 bin 826 firma personeline ilk müdahale eğitimleri verilmiştir. Bu sayede, 2025 yılında 38 yangın büyümeden kontrol altına alınmıştır. 7 trafik kazası, 8 iş kazası ve araç yangınına müdahale edilmiştir. Gelen ihbarların tamamında yerinde kontroller sağlanmıştır. Asılsız ihbar olarak kayıtlara geçen ihbar sayısı ise 27'dir. 2025 yılında yapı kullanma izni, itfaiye raporu ve GES sistemleri kontrolü için toplamda 961 işletmede denetim yapılmıştır" diye konuştu. Başkan Yalçın, değerlendirmesini şöyle sürdürdü;

"İtfaiyemiz, 2025 yılında çeşitli illerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesinde destek sağlamış, yangın söndürme ve arama kurtarma tatbikatlarına başarı ile iştirak etmiştir. İtfaiyemizin etkin bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmesi amacıyla, araç onarım bakım ve yenileme faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Bunun yanı sıra 11 itfaiye aracı, 40 personel, teçhizat ve eğitim noktasında yeterli konumda bulunmaktayız. OSB-AK arama kurtarma ekibimiz ile olması ihtimal doğal afetlere müdahale için hazır olduğumuzun bilinmesini isterim. 2025 yılında görevlerini fedakarca yerine getiren tüm itfaiye personelimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum." - KAYSERİ