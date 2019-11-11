Son Dakika Haberleri: Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta
Son Dakika Spor Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta

6 saat önce

Kayseri Süper Amatör Küme'de Vali Muammer Güler Stadında oynanan müsabakada Kayseri Sağlıkspor, Buğdayıspor'u Seyfettin Yesugey'in golü ile 1-0 mağlup etti.

Kayseri Süper Amatör Küme 8.Hafta, System.String[]

Kayseri Süper Amatör Küme'de Vali Muammer Güler Stadında oynanan müsabakada Kayseri Sağlıkspor, Buğdayıspor'u Seyfettin Yesugey'in golü ile 1-0 mağlup etti.


Stat: Vali Muammer Güler Stadı


Hakemler: Cemal Emre Gömeç xx, Turan Çelik xx, Deniz Apaçık xx


Kayseri Sağlıkspor: Yakup Kocaoğlu xx, Adem Demircioğlu xx İzzet Karagül xx, Ömer Gün xx, Abdullah Büyükbaşı xx, Eray Akyol xx, Seyfettin Yesugey xxx, Erkan Polat xx, Mevlüt Metin xx, Batuhan Şimşek xxx, (Dk.90+3 Hasan x), Mücahit Mehmet Karer xx


Buğdaylıspor: İsmail Atalay x, Mehmet Dikmen x, Mustafa Yılmaz xx, Ömer Ağırbaş xx, Furkan Doğan x, Osman Kayapınar C x, Samet Daş xx, İbrahim Bayram x, (Dk.86 Murat x), Ali Rıza Sancak xx, Eray Kiloborucu x, (Dk.68 Vedat Ertekler x),Kubilay Çeçen x, (Dk.82 Sami İnkayası x)


Goller: Seyfettin Yesugey Dk.67 (Kayseri Sağlıkspor) - KAYSERİ

Muammer Güler, Kayseri, Gömeç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:52 Kaynak: İHA
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