Kayseri Ticaret Borsası\'ndan Rekor Hacim

22.01.2026 13:50
KTB, 2025'te işlem hacmini 46 milyar TL'ye çıkararak tarım ve hayvancılıkta Türkiye'ye örnek oldu.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB); 2025 yılında yakaladığı rekor işlem hacmiyle hem şehrin ekonomik gücünü perçinledi, hem de tarım ve hayvancılıkta Türkiye'ye örnek bir başarı hikayesi yazdı.

Kayseri ekonomisinin lokomotif kuruluşu Kayseri Ticaret Borsası (KTB); 2025 yılında tarihi bir başarıya imza atarak işlem hacminde rekor seviyeye ulaştı. Üyelerinin sorunlarını her platformda kararlılıkla savunan ve şehre değer katan projeler üreten KTB, işlem hacmini bir önceki yıla göre devasa bir sıçrama ile 46 milyar TL bandının üzerine taşıdı. KTB tarafından açıklanan resmi verilere göre; 2024 yılını 32 milyar 891 milyon 506 bin 121,32 TL işlem hacmiyle kapatan borsa, 2025 yılı sonunda bu rakamı 46 milyar 48 milyon 306 bin 757,82 TL'ye yükseltti. Yaklaşık yüzde 40 oranındaki bu artış, Kayseri'nin tarım ve hayvancılığa dayalı ticari gücünü bir kez daha tescilledi. Elde edilen bu başarının temelinde; KTB Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış'ın ulusal ölçekte yürüttüğü etkin lobi faaliyetleri yer alıyor. TOBB Ticaret Borsaları Konsey Üyeliği gibi stratejik görevleri başarıyla sürdüren Bağlamış; yıl boyunca katıldığı çok sayıda üst düzey toplantıda Kayserili tüccarların ve üreticilerin sorunlarını bizzat devletin zirvesine taşıdı. Finansmana erişimden girdi maliyetlerine kadar pek çok kritik başlıkta çözüm odaklı bir köprü görevi üstlenen Bağlamış, üyelerinin önündeki engellerin kalkması için yoğun mesai harcadı. 2025 yılı verilerini değerlendiren Başkan Recep Bağlamış, başarının sırrını ve vizyonlarını şu sözlerle özetledi;

"Bizim önceliğimiz üyemizin refahı ve Kayseri'nin markalaşmasıdır. Ankara'da katıldığımız her toplantıda, üyelerimizin sofrasındaki ekmeği ve ticaretindeki bereketi korumak için mücadele veriyoruz. 46 milyar TL'lik hacim, Kayseri'nin gücüdür."

Yatırımlar ekonominin motoru oldu

KTB'nin Kayseri'yi tarım ve ticaretin merkezi yapma hedefiyle hayata geçirdiği; Jeotermal Sera, Modern Hayvan Pazarı, Lisanslı Depoculuk ve Et Ürünleri Ar-Ge Merkezi gibi vizyoner projeler, 2025 yılındaki bu rekor büyümenin en güçlü itici gücü oldu. Şehre kazandırılan bu yatırımlar, sadece birer tesis olmaktan çıkıp Kayseri ekonomisine doğrudan katma değer sağlayan dev birer ekonomik motora dönüştü. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, Kayseri, Finans, Tarım, Son Dakika

