Kayseri Valisi Şehmus Günaydın havuzlu han esnafını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri Valisi Şehmus Günaydın havuzlu han esnafını ziyaret etti - Son Dakika

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın havuzlu han esnafını ziyaret etti

14 dakika önce

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, tarihi Havuzlu Han'daki esnafları ziyaret etti.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın havuzlu han esnafını ziyaret etti, System.String[]

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, tarihi Havuzlu Han'daki esnafları ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Günaydın, ziyarette tek tek ilgilendiği esnafların sorunlarını dinledi.

Berberlik yapan Orhan Bozkurt ile de görüşen Vali Günaydın "iyi işler" temennisinde bulundu.

Günaydın, esnaflara bir sıkıntıları olduğu zaman kendisini arayabileceklerini söyledi.

Daha sonra yol güzergahındaki esnaflara da uğrayan Vali Günaydın, alışveriş yapan bazı vatandaşlarla da görüşerek onların talep ve önerilerini aldı.

Orhan Bozkurt, Kayseri, Han, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 09:22 Kaynak: AA
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