Kayseri'ye Paris'ten Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'ye Paris'ten Ziyaret

Kayseri\'ye Paris\'ten Ziyaret
03.02.2026 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris Büyükelçiliği heyeti, Kayseri'yi tanıma amacıyla Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği öncülüğünde kente gelen gazeteci ve sosyal medya fenomenlerinden oluşan heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin Paris Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Fatma Özsoy'la birlikte gelen heyet, Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kayseri'nin sahip olduğu köklü tarih, zengin kültürel miras ve uluslararası turizmdeki yükselen değeri ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, şehrin 1,5 milyon nüfusa sahip olduğunu ifade etti.

Kayseri'nin geçmişten beri sanayi ve ticaret merkezi olarak bilindiğini anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri 5 tane üniversitesi, 75 bin üniversite öğrencisi olan genç ve dinamik bir şehir. Çevreci ve yeşili önemseyen bir yaklaşım sergileriz. En önemli değerlerimizden birisi Erciyes Kayak Merkezi. Erciyes'in bir kayak merkezi olmaktan öte Yüksek İrtifa Merkezi ile sporcuların kamp yapmasına ortam sağlayan tesisleşme ortamı da mevcut. ACES Avrupa Spor Şehri ünvanına sahibiz. Aynı zamanda dünya spor başkenti ünvanına da başvuruda bulunduk. Güçlü bir spor altyapımız var. 2027 Türk Dünyası Kültür Başkentliği için de başvurumuzu yaptık. Gastronomi alanında da UNESCO'nun ulusal bazda kreatif şehirler listesindeyiz. Mutfakta 200'e yakın ürün çeşidimiz var. 7,5 milyon yıl önce yaşamış fosillerin olduğu bir şehir. 6 bin yıllık tarihi geçmişi olan bir şehir, Mimar Sinan'ın şehri. İlk tıp fakültesi Kayseri'de. Aynı zamanda sağlık alanında da Kayseri çok iyi bir noktada."

Özsoy ise heyetin Kayseri'de olmaktan memnuniyeti duyduğunu belirtti.

Erciyes Kayak Merkezi'ni de gezerek Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu'ndan bilgi alan heyet, daha sonra şehir merkezinde kültür gezisi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kayseri, Ekonomi, Kültür, Güncel, Paris, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'ye Paris'ten Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

18:02
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur
17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 18:15:59. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'ye Paris'ten Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.