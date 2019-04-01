Kayserigaz'dan Engelsiz Yaşama Destek

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Bakan Dönmez: Enerji Güvenliğiyle İlgili Ülke Genelinde Herhangi Bir Olumsuzluk Yok

Bakan Albayrak: Ekonomide Reform ve Değişimin Olduğu 4,5 Yıllık Kesintisiz Bir Dönem Başlıyor