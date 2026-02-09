Kayserispor 1-2 Kocaelispor: Süper Lig Maçı Sonucu - Son Dakika
Kayserispor 1-2 Kocaelispor: Süper Lig Maçı Sonucu

Kayserispor 1-2 Kocaelispor: Süper Lig Maçı Sonucu
09.02.2026 19:44
Kocaelispor, Kayserispor'u 2-1 yenerek 21. haftada önemli bir galibiyet elde etti.

(ANKARA)-Süper Lig'in 21. haftasından Kayserispor konuk ettiği Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Zecorner Kayserispor ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan ve hakem Kadir Sağlam'ın düdük çaldığı karşılaşmayı konuk takım Kocaelispor 2-1 kazandı.

Kayserispor deplasmanında, Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 65. ve 73. dakikalarda Dan Agyei kaydetti. Ev sahibi Kayserispor'un tek golü ise 81. dakikada Talha Sarıaslan'dan geldi.

Kaynak: ANKA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

