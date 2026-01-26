Kayserispor 5-1 ile Göz Doldurdu - Son Dakika
Kayserispor 5-1 ile Göz Doldurdu

Kayserispor 5-1 ile Göz Doldurdu
26.01.2026 11:10
Kayserispor, U-15 Gelişim Ligi'nde Ankara Demirspor'u 5-1 yenerek galibiyet elde etti.

Gelişim Ligi U-15 Kategorisi 12. Grup'ta oynanan 15. Hafta maçında Kayserispor kendi evinde konuk ettiği Ankara Demirspor'u 5-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Karpuzatan Tesisleri

Hakemler: Berkecan Kalkan, Efe Çağatay Koku, Tolga Mumyapan

Kayserispor: Çağlar Sarıçay (Murat Mert Durgun Dk. 41), Yiğit Altıok (Yiğit Türkan Dk.71), Efe Kırbaş, Kayra Kılıç (Yiğit Doğru Dk. 67), Yusuf Emin Gölbaşı, Furkan Kara (Batuhan Coşkun Dk. 71), Hayrettin Karayağız (Muhammed Kaya Dk. 48), Talha Yıldız (Mert Selman Dk. 41), Mustafa İsmail Dağdelen (Göktuğ Özkılıç Dk. 41), Berk Baran, Kürşat Alp Dursun (Furkan Balcı Dk. 67)

Ankara Demirspor: Burak Ahmet Demir (Ali Baran Ceyhan Dk. 41), Ömer Faruk Toksoy (Çınar Ali Hasırcı Dk. 41), Muhammed Emir Sarı, Murat Efe Sığmak, Yusuf Bartı Yılmaz, Yiğit Eğerci (Alptuğ İnan Dk. 61), Deniz Akça (Furkan Koçuboğa Dk. 75), Ozan Kaya (Görkem Yolcu Dk. 75), Burak Küçük (Kayra Ege Özen Dk. 48), Davin Zarafshan, Fatih Koçuboğa (Salih Türkben Dk. 61)

Goller: Kürşat Alp Dursun (Dk. 11), Berk Baran (Dk. 30), Göktuğ Özkılıç (Dk. 55), Yiğit Altıok (Dk. 63), Muhammed Kaya (Dk. 72) (Kayserispor), Davin Zarafzhan (Dk. 51) (Ankara Demirspor)

Kırmızı Kart: Göktuğ Özkılıç (Dk. 69) (Kayserispor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor 5-1 ile Göz Doldurdu

11:42
Fenerbahçe’den Galatasaray’a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
Fenerbahçe'den Galatasaray'a zehir zemberek Ali Koç yanıtı: Kabul edilemez
11:25
Nereden nereye Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar “Yok artık“ diyor
Nereden nereye! Kuyumcuya gidip çeyrek altının fiyatını soranlar "Yok artık" diyor
11:25
Transferde Ozan Kabak bombası Süper Lig’e dönüyor ama Galatasaray’a değil
Transferde Ozan Kabak bombası! Süper Lig'e dönüyor ama Galatasaray'a değil
10:35
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu’na hareketi büyük tepki topladı
Fotoğrafçının Özlem Çerçioğlu'na hareketi büyük tepki topladı
10:23
Muhittin Böcek iddianamesi tamam El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi
10:11
Bağcılar’da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu
SON DAKİKA: Kayserispor 5-1 ile Göz Doldurdu - Son Dakika
