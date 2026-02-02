Kayserispor\'da Flaş Ayrılık

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Gideon Amankwah Jung ile yollarını ayırdı.

Kayserispor'da sezon başında Greuther Fürth takımından transfer edilen 31 yaşındaki Alman oyuncu Gideon Amankwah Jung ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Sarı-kırmızılı forma ile 4 maçta forma giyen Gideon Amankwah Jung 305 dakika süre aldı.

Bugün itibari ile sözleşmesi karşılıklı anlaşarak fesih edilen Gideon Jung'un yeni takımının ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor. - KAYSERİ