Kayserispor'da Sürpriz İstifa!

Kayserispor\'da Sürpriz İstifa!
27.01.2026 00:50
Sportif Direktör Muhammet Türkmen, Kayserispor'daki görevini bıraktı. Yeni düzenlemeler bekleniyor.

Kayserispor'da Sportif Direktör Muhammet Türkmen görevi bıraktı.

Trendyol Süper Lig'de uzun haftalardır kötü gidişatla mücadele eden Kayserispor'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Kulübün sportif direktörü Muhammet Türkmen, takımın performansının beklentilerin altında kalmasının ardından görevi bıraktı. Türkmen'in, yönetimle vedalaşarak kulüpteki görevine fiilen veda ettiği öğrenildi. Yönetim ve taraftar beklentilerinin uzağında kalan performans, kulübün üst yönetimini de hareketlendirdi. Bu süreçte Türkmen'in yöneticiler ile yaptığı görüşme sonrası istifa kararı aldığı öğrenildi.

Kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Türkmen'in ayrılığıyla birlikte teknik ekip ve idari yapıda yeni düzenlemelerin de gündeme gelebileceği konuşuluyor. Kayserispor camiasında gözler sportif direktörlük koltuğuna kimin getirileceğine çevrildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

