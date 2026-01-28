Kayserispor'da Türkmen'in Görev Talebi Reddedildi - Son Dakika
Kayserispor'da Türkmen'in Görev Talebi Reddedildi

Kayserispor\'da Türkmen\'in Görev Talebi Reddedildi
28.01.2026 16:44
Kayserispor, Sportif Direktör Muhammed Türkmen'in ayrılma isteğini kabul etmediğini açıkladı.

Kayserispor, Muhammed Türkmen'in sportif direktörlük görevinden ayrılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Ortak kanaat doğrultusunda görevden ayrılma talebi kabul edilmemiştir" denildi.

Kayserispor'dan, Sportif Direktör Muhammed Türkmen ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2025 yılının ocak ayında Sportif Direktörümüz Sayın Muhammed Türkmen'in kulübümüze katılmasıyla başlayan süreçte, futbol A takımımız yalnızca sportif rekabetle değil, aynı zamanda birçok olumsuzlukla da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Sezonun büyük bir bölümünde, çeşitli otoriteler tarafından küme düşme adayı olarak görülmenin de ötesinde, adeta küme düşmüş bir takım gibi değerlendirilen Kayserispor'umuz; inancını, mücadelesini ve karakterini sahaya yansıtarak tüm bu ön yargıları boşa çıkarmıştır. Ortaya konan özverili ve kararlı mücadele neticesinde takımımız ligde kalmayı başarmış, 2024-2025 sezonunun ikinci yarısına adeta damga vurarak ligin yazgısını belirleyen bir noktaya gelmiştir. Sezon sonunda ise Türk futbol tarihinde bir ilk yaşanmış; Teknik Direktörümüz Sergej Jakirovic, transfer bedeli karşılığında İngiltere liglerine transfer olmuştur. Bazı futbolcularımız ise önemli transfer ücretleri karşılığında transferler gerçekleştirmiştir. Bu başarının arka planında, yönetimimizle tam bir uyum içerisinde, büyük bir adanmışlık ve fedakarlıkla çalışan Sportif Direktörümüz Sayın Muhammed Türkmen'in rolü inkar edilemez bir gerçektir. Kulübümüz; yönetimi, teknik heyeti, futbolcuları ve tüm çalışanlarıyla birlikte 2025-2026 sezonunda da kulübümüzü, Kayseri şehrini ve dünyanın dört bir yanında kalbi Kayseri sevgisi ile çarpan kıymetli hemşerilerimizi en iyi şekilde temsil etmek adına, imkanlar dahilinde elinden gelenin en iyisini yapmak için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmaya devam etmektedir. Elbette sporun doğasında zor günler de vardır. Bu sorumluluk bilinciyle Sportif Direktörümüz Sayın Muhammed Türkmen, yaşanan süreçlerin ardından sorumluluk duygusu ile görevinden ayrılma yönündeki iradesini yönetimimize iletmiştir. Kayserispor'da başarı da başarısızlık da hiçbir zaman şahıslar üzerinden değerlendirilemez. Ortaya çıkan her sonuç, kulübümüzün tüm fertlerinin ortak emeğinin ve sorumluluğunun bir yansımasıdır. Bu anlayış doğrultusunda, sorumluluk söz konusu olduğunda bu sorumluluk; yönetiminden teknik heyetine, futbolcusundan çalışanına kadar Kayserispor çatısı altındaki herkesindir. Ancak gelinen noktada; yönetimimizin kendi içerisinde yaptığı kapsamlı istişareler, teknik ekibimiz ve futbolcularımızla gerçekleştirilen görüşmeler, Sayın Muhammed Türkmen'in kulübümüze geçmişte sunduğu değerli katkılar ve Kayserispor'un zor günleri ancak birlik ve beraberlikle aşabileceğine dair ortak kanaat doğrultusunda bu talep kabul edilmemiştir. Yönetimimiz, sportif direktörümüz, teknik heyetimiz ve futbolcularımız; Kayserispor'umuzun daha iyi günler yaşaması, daha güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi ve hak ettiği yerlere ulaşması hedefiyle aynı inanç ve kararlılıkla birlikte yürümeye devam edecektir." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

