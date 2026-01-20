Kayserispor İkinci Yarıya Mağlup Başladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; ligin ikinci yarısına mağlubiyetle başladı. Sarı kırmızılılar ligdeki 7. yenilgisini aldı.
Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, ikinci yarıya mağlubiyetle başladı. İstanbul'da Beşiktaş'a konuk olan sarı kırmızılılar, sahadan 1-0'lık skorla mağlup ayrılan taraf oldu. Ligin ikinci yarısındaki ilk maçını mağlup noktalayan Kayserispor, 15 puanda kaldı.
Ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan maçta siyah beyazlı rakibine 4-0 yenilen, ikinci maçı da 1-0 kaybeden Kayserispor, küme düşme hattının içerisinde bulunuyor. - KAYSERİ
