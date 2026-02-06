Kayserispor Kocaelispor\'a Hazırlanıyor

ZECORNER Kayserispor, Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında konuk edeceği Kocaelispor maçı hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Radomir Djalovic yönetiminde, Recep Mamur Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma çalışması gerçekleştirildi. Pas çalışması ile devam eden antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular istasyon ve son vuruş çalışmalarının ardından çift kale maç yaparak antrenmanı sona erdirdi. Öte yandan, Kayserispor'da yeni transfer Joshua Brenet ise takımla ilk antrenmanına çıktı.

İç Anadolu ekibi, Kocaelispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.