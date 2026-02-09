Kayserispor, Kocaelispor'a Mağlup Oldu - Son Dakika
Spor

Kayserispor, Kocaelispor'a Mağlup Oldu

09.02.2026 20:16
Djalovic, zor maça rağmen takımın iyi mücadele ettiğini belirtti; Kocaelispor mutlu.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Kocaelispor'a sahasında 2-1 mağlup olan Zecorner Kayserispor'da teknik direktör Radomir Djalovic, zor bir maç oynadıklarını ancak takım olarak sahada iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Djalovic, cesur oynadıklarını ve birçok fırsat yakaladıklarını belirterek, "Rakibimiz ikinci defa ceza sahasına girdiğinde golü buldu. Sonra peşinden ikinci golü attılar. Geri dönmeye çalıştık. Önce 2-1 yapık, 2-2'yi bulmak için yüklendik. Ama ne yazık ki futbol böyle. Bu netice benim için de takım için de zor tabi ki. Bugün burada kaybetmeyi hak etmediğimizi söyleyebilirim. Bu mücadele hırsını sahaya yansıtırsak yüzde yüz olarak neticelerin geleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Djalovic, "Ben sıkı çalışmaya devam ediyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Futbolda bunlar var böyle şeyler olabiliyor. Tabiki bizde bundan üzgünüz ama çalışmaya devam etmek zorundayız." yanıtını verdi.

Kocaelispor cehpesi

Kocaelispor Teknik Sorumlusu Volkan Kazak ise, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Zor bir periyottan geçtiklerini söyleyen Kazak, kazanılan 3 puandan dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Maçla ilgili bir çok şey söyleyebiliriz. Çalışıyoruz. Biliyorsunuz analizler yapıyoruz. Her şeyden önce şunu söylemek gerekiyor. Yedinci günde iki tane büyük maçtan sonra böylesine önemli bir deplasmanda inanılmaz bir mücadele verdiği için, oyuncularımızı kutluyorum. Bunun üstüne başka bir şey söylemeye de gerek olmadığını düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

