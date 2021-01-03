Kayserispor maçında gerginlik! Milletvekilinin, Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edildi - Son Dakika

Kayserispor maçında gerginlik! Milletvekilinin, Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edildi

03.01.2021 21:48
Kayserispor maçında gerginlik! Milletvekilinin, Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edildi, System.String[]

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, 2-0 kazandıkları Kayserispor maçının son dakikalarında localarının basıldığını belirterek, bir milletvekili ve kardeşinin yumruklu saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Siyah-beyazlı kulübün 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada localarına bir milletvekili ve kardeşinin saldırdığını iddia etti.

"KENDİLERİNDEN DAVACI OLUYORUZ"

Dalgakıran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Burada çok vahim bir olay yaşadık. Son dakikadaki gerginlikten sonra, yöneticilerimizin locası, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı, iki yöneticimiz yumruklandı. Biz kendilerinden davacı oluyoruz, o milletvekili ve kardeşinden. Kamera kayıtlarını istedik. Ülkenin parlamentosunda bu ülkenin insanlarını temsil eden insanlar loca basıp adam dövmeye kalkarsa, bu camia bunun hesabını sorar."

Eksik Beşiktaş, Kayseri'de son dakikalarda galibiyete uzandı ve liderlik koltuğuna oturdu
Kayserispor maçında gerginlik! Milletvekilinin, Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edildi

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Son Dakika Spor Kayserispor maçında gerginlik! Milletvekilinin, Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edildi - Son Dakika Spor


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