Kayserispor maçında gerginlik! Milletvekilinin, Beşiktaşlı yöneticilerin locasını bastığı iddia edildi

Beşiktaş, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve liderlik koltuğuna oturdu.

Siyah-beyazlı kulübün 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada localarına bir milletvekili ve kardeşinin saldırdığını iddia etti.

"KENDİLERİNDEN DAVACI OLUYORUZ"

Dalgakıran, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Burada çok vahim bir olay yaşadık. Son dakikadaki gerginlikten sonra, yöneticilerimizin locası, Türkiye Cumhuriyeti Milletvekili sıfatı taşıyan bir şahıs ve kardeşi tarafından basıldı, iki yöneticimiz yumruklandı. Biz kendilerinden davacı oluyoruz, o milletvekili ve kardeşinden. Kamera kayıtlarını istedik. Ülkenin parlamentosunda bu ülkenin insanlarını temsil eden insanlar loca basıp adam dövmeye kalkarsa, bu camia bunun hesabını sorar."