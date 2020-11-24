Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu - Son Dakika

Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu

24.11.2020 08:18
Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu, System.String[]

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaşayan Ahmet Altınok (45), geçen yıl otomobilin çarpması sonucu geçirdiği 3 ameliyatın ardından omurilik zedelenmesi nedeniyle yüzde 99 engelli kaldı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde yaşayan Ahmet Altınok (45), geçen yıl otomobilin çarpması sonucu geçirdiği 3 ameliyatın ardından omurilik zedelenmesi nedeniyle yüzde 99 engelli kaldı. Yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdürmeye başlayan itfaiye eri Ahmet Altınok, sporla hayata tutundu. Altınok, "Hayatın bitmediğini anladım. Benim için hayat yeniden başlıyor" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği'nde görev yapan itfaiye eri Ahmet Altınok, 2019 yılı Haziran ayında Demirci İtfaiye Amirliği'nde görevlendirildi. Yeni görev yerindeki 5'inci gününde, sabah sporu için yol kenarında yürüyen Altınok, arkasından gelen Zekeriya U. yönetimindeki 43 LK 349 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Demirci Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Altınok, buradaki ilk müdahalenin ardından hava ambulansı ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Altınok, 25 günlük yoğun bakım sürecinin ardından yaşam savaşını kazandı. Omurilik ve beyninden 3 ameliyat geçiren Altınok, zorlu tedavi sürecinin ardından yüzde 99 engelli olarak taburcu edildi.

Yatağa bağımlı olarak yaşamını sürdüren Altınok'un, peşini aksilikler bırakmadı. Kaza sonrası hayatı kararan Altınok, 2 ay sonra eşi ve çocukları tarafından terk edildi. Eşiyle boşanma davası süren Altınok, tüm bu yaşadıklarına rağmen pes etmeyip, spor ile yaşama tutundu. Elleri ve kollarını dahi oynatamayan Altınok, artık elleriyle yemek yiyor, tek başına sokağa çıkıyor ve alışverişini yapıyor. Her gün buluştuğu ve en büyük destekçisi Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlkokulu Müdürü Yakup Ateş ile birlikte gittiği parkta, kendisini hayata bağlayan sporunu yapmayı ihmal etmiyor. Altınok, "Hayatın bitmediğini anladım. Benim için hayat yeniden başlıyor" dedi.'HAYATIN BİTMEDİĞİNİ ANLADIM'Kaza öncesinde de her sabah 10 kilometre yürüyerek spor yapmadan işe gitmediğini dile getiren Altınok, "Yine bir gün itfaiyeye gitmeden önce sabah sporuna çıktım. Arkamdan araba çarptı. Yüzde 99 engelliyim. 25 gün yoğun bakımda yattım. C6 ve C7 boyun kırıklarım var. Yüzde 99 engelim var fakat hayata tutunuyorum. Çünkü her gün spor yapıyorum. Omurilik kırığı ve beyin ameliyatı olmak üzere 3 ameliyat geçirdim. Şu an da normalde yalnız başıma hiçbir şekilde hareket edemiyorum. Sandalyeye bindirmeye yardımcı oluyorlar. Sandalye ile tekrar normalleşiyorum. Kazadan sonra 2 ay geçti. Eşim ve çocuklarım benden ayrıldı. Şu an hayata tutunmak için spor yapıyor ve bol bol kitap okuyorum. Hayatın bitmediğini anladım. Benim için hayat yeniden başlıyor. Sürekli hem fizyoterapi hem de doktor kontrollerindeyim" diye konuştu.Her geçen gün sağlık durumunun iyiye gittiğini dile getiren Altınok, "Kazadan sonra ellerimle hiçbir hareket yapamıyor, kollarımı oynatamıyordum. Şimdi yemeğimi kendim yiyorum, kollarımı çok rahat oynatabiliyorum, alışverişe gidiyorum, dışarı çıkıyorum, sporumu yapıyorum. Yüzde 99 engelliyim ama beni görenler engelli gibi görmüyor. Yakup hocam akülü aracın alınmasında bana destek oldu. Sporda da bana çok destek oluyor. Sürekli beni arıyor, sağlığım noktasında motive ederek, spora teşvik ediyor. Kendisine çok teşekkür ederim" dedi.

Ahmet Altınok ile tanıştıktan sonra kendisine sürekli destek olarak spor yapmaya teşvik ettiğini dile getiren Kabazlı Şehit İsmail Yavuz İlkokulu Müdürü Yakup Ateş, "Ahmet Bey ile bir arkadaş aracılığı ile tanıştık. Arkadaşım Ahmet Bey'in bir engelinin olduğunu, kaza geçirdiğini ve bir sandalyeye ihtiyacı olduğunu söylemişti. Ziyaret ettim, kendisine Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığı ile bir sandalye kazandırma fırsatı bulduk. Okuldaki işlerimi bitirdikten sonra yanına geliyorum. Birlikte spor yapıyoruz. Kendisinin durumunda mükemmel bir iyileşme gördüm. Hayatta engel diye bir şey yoktur. Kendisinin spor aracılığı ile en kısa zamanda yeniden ayağa kalkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.


Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu
Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu
Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu
Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu
Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu
Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu
Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu
Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu
Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu
Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu

Devlet Hastanesi, Salihli, Engelli, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fransız ve İspanyol basını, Türk İHA'larının başarısına dikkat çekti: Rus hava savunma sistemleri engel olamadı Yenilgiyi kabul eden Trump, Biden yönetimine geçiş sürecinin önünü açtı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: 2021 sonuna kadar tedbirlerle devam etmemiz gerekiyor Rıdvan Dilmen'den, Fatih Terim'e sert eleştiri: Ne gerek vardı, 6-0 mı yeneceksin? Dünyaca ünlü Azerbaycanlı kick boksçu Zabit Samedov, Kuruluş Osman dizisine transfer oldu Fatih Terim: Ali Sami Yen'de 8-10 dakika vermemek bu kadar zor mu! Aynı aileden 3 kişi birkaç gün arayla koronavirüse yenik düştü Demirtaş ve Kavala sözleri tepki çeken Bülent Arınç'tan yeni açıklama: Cumhurbaşkanı çok ağır konuştu, rencide oldum
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
Isparta'da MHP'li Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı Isparta'da MHP'li Çiçekpınar Belediye Başkanı'nın evine silahlı saldırı         
04:47
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak Koronavirüse karşı yüzde 70 etkili Oxford aşısı muadillerine göre daha ucuz olacak ve daha kolay saklanacak         
00:20
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı         
22:59
51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu 51 yaşındaki Jennifer Lopez, sahne şovuyla Amerikan Müzik Ödülleri'ne damga vurdu         
22:46
Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi Yasak Elma'nın Ender'i Şevval Sam, göğüs dekolteli elbisesiyle poz verdi         
21:10
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı İYİ Parti'de istifa depremi! 5 isim partiyi bombalayarak görevlerini bıraktı         
17:59
Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler Türk gemisine baskın emrini AB Akdeniz Deniz Kuvvetleri verdi: Sabaha kadar beklediler         
17:39
Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada Tramvay durağına izinsiz giren genç, kendisini uyaran güvenlik görevlisini bıçakladı! O anlar kamerada         
17:27
Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı         
16:09
Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı         
14:38
Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar         
13:56
Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi Başvurmayan pişman olur! Torba yasadan indirimli emeklilik müjdesi         
13:52
"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı         
11:44
Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu: Sesim güzel olsa konuk olurdum Derya Tuna, eski eşi İbrahim Tatlıses'in programıyla ilgili konuştu: Sesim güzel olsa konuk olurdum         
17:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 08:46:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaza sonrası felç oldu, eşi terk etti; sporla hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei