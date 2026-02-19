Kaza yapan ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir mi? Yargıtay'dan dikkat çeken karar - Son Dakika
Kaza yapan ehliyetsiz sürücü tazminat alabilir mi? Yargıtay'dan dikkat çeken karar

19.02.2026 10:28
Yargıtay, ehliyetsiz araç kullanan sürücünün kazada kusuru bulunmadığı takdirde maddi zarar için tazminat talep edebileceğine hükmetti; ehliyetin olmaması tek başına tazminat hakkını ortadan kaldırmıyor.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, ehliyetsiz araç kullanan bir sürücünün kazada kusurunun bulunmadığı hallerde tazminat talep edebileceğine hükmetti. Bu karar, ehliyetsiz sürücülere ilişkin uygulamada dikkat çeken bir ayrımı ortaya koydu.

YEREL MAHKEMENİN KARARI BOZULDU

Karara konu olayda, Denizli'de 2023 yılında bir trafik kazasına karışan ve sürücü belgesi bulunmayan A.A., kazada aracında oluşan hasar nedeniyle diğer sürücüye tazminat davası açmıştı. Yerel mahkeme, sürücünün ehliyetsiz olması gerekçesiyle davayı reddetti. Ancak Yargıtay, yerel mahkemenin kararını hukuka aykırı bularak kanun yararına bozdu.

"EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KURAL İHLALİ YAPMADI"

Yargıtay'ın kararında, bilirkişi raporuna göre kazanın meydana gelmesinde ehliyetsiz sürücünün herhangi bir kural ihlali yapmadığı; ehliyetinin olmamasının sadece idari yaptırım gerektiren bir durum olduğu vurgulandı. Bu nedenle, kazada kusuru olmayan ehliyetsiz sürücünün uğradığı maddi zarara ilişkin tazminat talep etme hakkı bulunduğu belirtildi.

Hukuk uzmanları bu kararla birlikte ehliyetsiz sürücünün sadece ehliyetsiz olması nedeniyle otomatik olarak tazminat hakkından mahrum bırakılmayacağını belirtiyor; kazadaki kusur oranına göre tazminat talebinin değerlendirilebileceğini ifade ediyorlar.

