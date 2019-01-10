Kaza Yapan Motosiklet Sürücünü Arkadaşı Bir An Olsun Yalnız Bırakmadı

Dolmabahçe Meydan'ındaki motosiklet kazasında özel bir firmada kuryelik yapan Mehmet Oğuz isimli sürücü yaralandı.

Dolmabahçe Meydan'ındaki motosiklet kazasında özel bir firmada kuryelik yapan Mehmet Oğuz isimli sürücü yaralandı. Meslektaşının kaza yaptığını gören bir başka kurye ise sağlık ekipleri gelene kadar arkadaşının elini bir an olsun bırakmadı.



Beşiktaş, Dolmabahçe Meydanı'nda meydana gelen kaza iddialara göre şöyle gerçekleşti. Taksim'den Beşiktaş istikametine motosikletiyle seyir halinde olan Murat Oğuz, Dolmabahçe Meydan'a dönüş yaptığı esnada yağışın etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybederek kaydı. Sürücü Mehmet Oğuz motosikletiyle beraber yere düştü. Motosiklet sürücünün üzerine devrilirken kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansın beklendiği esnada meslektaşı olduğu öğrenilen bir kişi ise yaralı sürücünün başından ayrılmayarak arkadaşına moral vermeye çalıştı.



Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri ise ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - İSTANBUL

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