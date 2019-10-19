Son Dakika Haberleri: Kazada canını zor kurtardı, aklında ise kaybolan anahtar vardı
Son Dakika 3. Sayfa Kazada canını zor kurtardı, aklında ise kaybolan anahtar vardı

Kazada canını zor kurtardı, aklında ise kaybolan anahtar vardı

34 dakika önce

Kazada canını zor kurtardı, aklında ise kaybolan anahtar vardı Sivas'ta traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandıSİVAS - Sivas'ta traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kazada canını zor kurtardı, aklında ise kaybolan anahtar vardı

Sivas'ta traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

SİVAS - Sivas'ta traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sürücü yaralı olarak atlattığı kazanın ardından ise kaybolan traktörün anahtarının derdine düştü.

Edinilen bilgilere göre kaza, akşam saatlerinde Sivas merkeze bağlı Porsuk köyünde meydana geldi. A.G. idaresindeki 58 HD 902 plakalı traktör arazide ilerlediği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörde bulunan sürücü A.G. ve eşi K.G. yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı K.G.'yi çalışmalar sonrası sıkıştığı yerden çıkardı. Olay yerine giden sağlık ekipleri arazide kaza yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Olay yerindeki yapılan ilk müdahale esnasında sürücü A.G.'nin tedaviyi kabul etmeyerek devrilen traktörün çevresinde kontak anahtarını aramak istemesi dikkat çekti. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili incele başlattı.

Kazada canını zor kurtardı, aklında ise kaybolan anahtar vardı

İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 01:13 Kaynak: İHA
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