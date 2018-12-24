Kazada Hayatını Kaybeden İşçiler Toprağa Verildi
47 dakika önce
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi.
Niğde
'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi.
Kazada hayatını kaybeden Songül Demirtaş (50) ve Reyhan Dündar (40) gözyaşları içinde toprağa verildi. Merkeze bağlı Kiledere
Beldesinde düzenlenen cenaze namazına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek
, Ak Parti
Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun
, Selim Gültekin
, Niğde İl Jandarma
Komutanı Garip Gümüş
ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından işçiler Kasaba mezarlığına defnedildi. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:01 Kaynak: İHA
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