Son Dakika Haberleri: Kazada Hayatını Kaybeden İşçiler Toprağa Verildi

Kazada Hayatını Kaybeden İşçiler Toprağa Verildi

47 dakika önce

Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi.

Kazada Hayatını Kaybeden İşçiler Toprağa Verildi, System.String[]
Niğde'de tarım işçilerini taşıyan minibüs, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 2 işçi toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden Songül Demirtaş (50) ve Reyhan Dündar (40) gözyaşları içinde toprağa verildi. Merkeze bağlı Kiledere Beldesinde düzenlenen cenaze namazına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ak Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş ve vatandaşlar katıldı. Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından işçiler Kasaba mezarlığına defnedildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:01 Kaynak: İHA

İşçi, Niğde, 3. Sayfa
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