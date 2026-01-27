Kazada Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsünün Ailesi Tepkili - Son Dakika
Kazada Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsünün Ailesi Tepkili

Kazada Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsünün Ailesi Tepkili
27.01.2026 13:04
Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün ailesi karşı tarafın tutuklanmasını talep etti.

Denizli'de geçtiğimiz yıl otomobilin ve motosikletin karıştığı kazada hayatını kaybeden 25 yaşındaki motosiklet sürücüsünün ailesi, tahliye kararı verilen karşı taraf için gerekli müdahalelerin yapılmasını talep etti.

23 Kasım 2025 yılında Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde S.S. idaresindeki, henüz plakası bilinmeyen otomobilin kontrolsüz bir şekilde çıkması sonucu seyir halindeki 25 yaşındaki motokurye Muratcan Pekeroğlu idaresindeki motosikleti çarptı. Çarpması sonucu Muratcan Pekeroğlu motosikletten savruldu ve 12,5 metre sürüklendi. Bölgeye gelen ambulans ekipleri tarafından en yakın hastaneye sevk edilen genç motokurye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Muratcan Pekeroğlu'nu çarpan otomobil sürücüsü S.S.'nin ifadesinde, "Motosiklet sürücüsünün duracağını sandım. Seyir halinde ilerledim çarpıktan sonra frene basıp hemen durdum. Doktor olduğum için ilk müdahalede bulundum" dediği öğrenildi.

Olayın ardından Muratcan'ın ailesi duruma tepki göstererek şikayetçi olduğu ve güvenlik kameralarında karşı tarafın direkt fren yapmadığı 12,5 metre oğullarını sürüklediğini belirterek, "Aynı zamanda karakolda çarpan kişi ifadesine göre durur sandığını söylemiş o yüzden seyir halinde devam etmiş. Peki motosiklet değil de bir tır olsaydı seyir halinde devam eder miydi?" diye tepkide bulundu.

"Bizim mahkemeden beklentimiz karşı tarafın tutuklu olarak yargılanması"

Karşı tarafın tutuklu olarak yargılanmasını istediklerini belirten baba Mustafa Pekeroğlu, "Oğlum Muratcan 25 yaşındaydı kendi okuduğu bölümde iş bulamadığı için motokuryelik yapıyordu. Kaza gecesinde oğlumun arkadaşları aradı ve Muratcan'ın kaza yaptığı durumunun iyi olmadığı söylediler. Muratcan kaza sonucunda 12,5 metre altında sürüklenmiş. Sürükleme esnasında oğlumun kaskı çıkıyor ve başından darbe alıyor. Çarpan kişi ifadesinde çarpıktan sonra frene bastım diyor ama 12,5 metre sürüklemiş. Kazadan sonra kamera görüntülerinde hepsini izledik. Aynı zamanda karakolda çarpan kişi ifadesine göre durur sandığını söylemiş o yüzden seyir halinde devam etmiş. Peki motosiklet değil de bir tır olsaydı seyir halinde devam eder miydi? Çarpan kişi doktor ve doktor olduğu halde ilk müdahaleyi yapmıyor. İlk yardımda neden bulunmadığını anlayamıyorum. Zaten doktorsun bu senin görevin. Eğer ilk müdahaleyi yapsaydı belki oğlumuzu biz kaybetmeyecektik. Bizim mahkemeden beklentimiz karşı tarafın tutuklu olarak yargılanması. Biz oğlumuzu toprağa verdik ama karşı taraf dışarıda" dedi.

"Kazanın sonrasında çocuğum hayatını kaybederken çarpan kişi şu anda dışarıda"

Başka annelerin bu acıyı yaşamasını istemediğini ve gerekli müdahalelerin yapılmasını dileyen anne Makbule Pekereoğlu, "23 Kasım 2025 yılında oğlum trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Çarpan kişi doktor ve 12,5 metre sürüklüyor. Kazanın sonrasında çocuğum hayatını kaybederken çarpan kişi şu anda dışarıda. Başka Muratcanlar gitmesin, başka anneler bu acıyı yaşamasın. Çarpan kişinin tutuklanmasını istiyorum. İfadesinde hızının 20 olduğunu söylüyor. Güvenlik kamerası görüntülerini bakınca 20 ile gitmediğini daha hızlı gittiğini görebilirsiniz. Müdahale ettim diyor ama etmiyor. Görenler ve tanıklar var. Bu kazayı ilk duyduğumda şikayetçi olmak istemedim. O da genç, kaza olabilir ama sonradan bu tarz yalanları duyunca şikayetçi olmak istedim" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kazada Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsünün Ailesi Tepkili - Son Dakika

SON DAKİKA: Kazada Hayatını Kaybeden Motosiklet Sürücüsünün Ailesi Tepkili - Son Dakika
