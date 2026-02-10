Kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesinde, gelenek gereği davul-zurna çalındı - Son Dakika
Kazada ölen motosiklet sürücüsünün cenazesinde, gelenek gereği davul-zurna çalındı

10.02.2026 18:11
Mersin'in Tarsus ilçesinde geçirdiği kazada ölen motosiklet sürücüsü 27 yaşındaki Mikail Lafatan, bekar olduğu için ailenin geleneği gereği davul ve zurna çalınarak, son yolculuğuna uğurlandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç adamın cenazesi, bekar olduğu için düğün gibi davul zurna çalınarak uğurlandı.

GENÇ MOTOSİKLETLİ, KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

Kaza, dün Fatih Mahallesi Şehit Ayhan Bozpınar Caddesi Demirkapı mevkisinde meydana geldi. Mikail Lafatan'ın (27) kontrolünü yitirdiği motosiklet, refüje çarptı. Devrilen motosikletten yola savrulan Lafatan, yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alınan Lafatan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen sabaha karşı yaşamını yitirdi.

DAVUL VE ZURNA İLE UĞURLANDI

Lafatan'ın cenazesi, otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınıp, Tarsus Güney Mezarlığı'na getirildi. Cenazede, Lafatan'ın bekar olması nedeniyle ailenin geleneği gereği, düğün gibi davul ve zurna çalındı. Lafatan, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Mersin, Tarsus, Güncel, Son Dakika

