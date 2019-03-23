Son Dakika Haberleri: Kazakistan Cumhurbaşkanı Ülkenin Başkentinin Adının Değişmesi ile İlgili Kararı İmzaladı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Ülkenin Başkentinin Adının Değişmesi ile İlgili Kararı İmzaladı

8 dakika önce

Kazakistan'ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev ülkenin başkenti Astana'nın adını' Nursultan' olarak değiştirmeyi ön gören kararı imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Ülkenin Başkentinin Adının Değişmesi ile İlgili Kararı İmzaladı, System.String[]
Kazakistan'ın geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev ülkenin başkenti Astana'nın adını' Nursultan' olarak değiştirmeyi ön gören kararı imzaladı.

Nusultan Nazarbayev'in Cumhurbaşkanlığı görevinden istifa etmesinden sonra yerine gelen geçici Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, ülkenin başkenti Astana'nın adını Nursultan olarak değiştirmeyi ön gören kararı imzaladı.

Kazakistan Parlamentosu geçtiğimiz günlerde, ülkenin başkenti Astana'nın adının 'Nursultan' olarak değiştirilmesi teklifini onaylamıştı. Tokayev tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "Bizim büyük çağdaş cumhurbaşkanımızın, Kazakistan'ın ilk Cumhurbaşkanının adının ölümsüzleştirilmesinin gerekli olduğuna inanıyorum. Cumhurbaşkanımızdan sonra başkentimiz Nursultan olarak adlandırılmalı" ifadelerini kullanmıştı. - ASTANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 07:49 Kaynak: İHA

Astana, Kazakistan, Cumhurbaşkanı, Politika
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