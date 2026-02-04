Kazakistan ve Pakistan Stratejik Ortaklık Kurdu - Son Dakika
Kazakistan ve Pakistan Stratejik Ortaklık Kurdu

04.02.2026 18:27
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ve Pakistan Başbakanı Şerif, stratejik ortaklık bildirisi imzaladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından "Kazakistan ve Pakistan arasında Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan'da resmi temaslarda bulunan Tokayev, başkent İslamabad'ta törenle karşılandı.

Tokayev, tören sonrası Pakistan Başbakanı Şerif ile önce baş başa ardından heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, toplantıda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı olarak Pakistan'a ilk resmi ziyareti olduğunu belirtti.

Halkları arasındaki yüzyıllardır İpek Yolu boyunca süren etkileşim ve geniş İslam medeniyeti çerçevesinde oluşmuş dostluğu takdir ettiğini aktaran Tokayev, bağımsızlıklarından bu yana kendileri için Pakistan'ın Güney Asya'da önemli ve güvenilir ortak olduğuna dikkati çekti.

Tokayev, bugün ikili ilişkilerin stratejik ortaklığa yükselmesine yönelik karar aldıklarına işaret ederek, bunun ikili işbirliğinde yeni bir sayfa açan tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Pakistan Başbakanı Şerif ise iki ülkenin enerji, sanayi, tarım, ulaştırma ve dijitalleşme alanları da dahil olmak üzere ticari ve ekonomik işbirliğini geliştirme konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Şerif, "Dostluk bağlarını güçlendirmek ve ekonomik işbirliği, politika, savunma gibi çeşitli alanlarda ve ticaret koridorlarının kurulmasında güvenilir bir ortaklık oluşturmak için hükümetinizle çalışmaya hazırız." dedi.

Görüşmelerin ardından Tokayev ve Şerif, Kazakistan ve Pakistan arasında Stratejik Ortaklığın Kurulmasına İlişkin Ortak Bildiriyi imzaladı.

Tokayev ve Şerif, aynı zamanda iki ülke hükümetleri arasında Birleşmiş Milletler misyonlarında barış gücü birimlerinin ortak konuşlandırılmasına ilişkin Mutabakat Zaptı başta olmak üzere iade anlaşması, madencilik, ulaştırma, ticaret, gümrük, karantina ve bitki koruma, sağlık, yapay zeka ve dijitalleşme, medya, çevre, eğitim, finans, kültür ve dijital varlıklar gibi alanlarda işbirliğini kapsayan 18 mutabakat zaptının imza törenine katıldı.

İmza töreni sonrası Tokayev ve Şerif, ortak basın toplantısı düzenledi.

Tokayev, burada yaptığı açıklamada, zengin bir tarihe, kültüre ve uluslararası arenada güçlü bir konuma sahip Pakistan'ı ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bugün ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükselttiklerini ifade eden Tokayev, "Bu adım, ikili ve çok taraflı gündemlerin tüm yelpazesinde işbirliği için geniş olanaklar açmaya yardımcı olacaktır." dedi.

Tokayev, ayrıca Pakistan ile savunma sanayi alanında karşılıklı yarar sağlayan ortaklığı genişletmek için bir anlaşmaya vardıklarını duyurdu. ???????

Karşılıklı ticaret hacmini yakın gelecekte 1 milyar dolara çıkarma konusunda da mutabık kaldıklarını belirten Tokayev, Pakistan'ın transit potansiyelinin kendileri için uluslararası pazarlara alternatif güzergahlar açabileceğini ve bu bağlamda "Kazakistan-Türkmenistan-Afganistan-Pakistan Demiryolu Hattı" projesini de değerlendirdiklerini söyledi.

Pakistan Başbakanı Şerif ise Kazakistan'ı Orta Asya'daki en önemli ortaklarından biri olarak gördüklerini belirtti.

Şerif, görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini belirterek "İmzalanan belgeler, ikili ilişkilerimizin gelişmesine yeni bir ivme kazandıracağına eminim. Bugün ülkelerimiz ortaklıklarını güçlendirirken, ticaret, kültür, eğitim ve daha birçok alanda yeni işbirliği ufukları açmayı dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

