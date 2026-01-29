Kazan Tatarları'nın Göç Hikayesi: Epipe Sergisi - Son Dakika
Kazan Tatarları'nın Göç Hikayesi: Epipe Sergisi

Kazan Tatarları'nın Göç Hikayesi: Epipe Sergisi
29.01.2026 22:17
Güneş Terkol'un 'Epipe' sergisi, Kazan Tatarları'nın Türkiye'ye göç hikayesini ele alıyor.

Salt'ın BBVA Vakfı iş birliğiyle hayata geçirdiği "Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı" kapsamında, 2025-2026 döneminde desteklenen ilk proje olan Güneş Terkol'un "Epipe" sergisi sanatseverlerle buluştu.

Salt Galata'da ziyarete açılan, Rusya'dan Çin'e ve nihayetinde Türkiye'ye uzanan bir göçün izini süren serginin ön gösterimine katılan küratör Amira Akbıyıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin sanatçı Güneş Terkol'un annesi Elmira Terkol ile 20 yıllık sürdürdüğü bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

Sergiye ilişkin bilgi veren Akbıyıkoğlu, "Kazan Tatarlarının, Kazan'dan Çin'e, Çin'den Türkiye'ye kademeli olarak göç etme hikayelerini ele alan, aile hikayelerinden yola çıkarak bu topluluktan başkalarının hikayelerini de bir araya getiren bir sergi. Güneş, 2002'den bu yana annesiyle bu araştırmayı yürütüyor. Geçtiğimiz sene Salt, BBVA Vakfı'yla beraber bir sanatsal araştırma fonu başlatmıştı. Güneş Terkol da başvuranlar arasındaydı ve göçle ilgili bu proje seçildi." şeklinde konuştu.

"Tatarlarının Türkiye'ye nasıl geldikleri üzerine bir sergi"

Sanatçı Güneş Terkol da sergiyi ailesinin göç hikayesi üzerine kurguladığını belirterek, "Projeyi annemle beraber yürüttük. Bu, Kazan Tatarlarının Türkiye'ye nasıl geldikleri, nasıl yaşadıkları ve hatıraları nasıl yaşattıkları üzerine bir sergi." ifadelerini kullandı.

Aile üyeleriyle röportajlar yaptıklarını aktaran Terkol, "Yirmiden fazla röportajımız var, 22 seneye yayıldığı için çok farklı zamanlarda yapıldı. Hala devam ediyoruz, proje bitmedi. Film ya da deneysel belgesel olarak ortaya çıkacak." değerlendirmesinde bulundu.

Motiflerin, dokuma ve zanaat tekniklerinin Türkiye'dekilere çok benzediğine ve kültürlerin birbirine yakınlığına işaret eden Terkol, "Bu sergiye gelenlerin o bağları kurmaları için belki vesile olur." diye konuştu.

Ön gösterim kapsamında, küratör Akbıyıkoğlu, sanatçı Terkol ile projede kendisine destek veren annesi Elmira Terkol'un konuşmacı olarak katıldığı söyleşide, serginin oluşum süreci, kullanılan materyaller ve arka planındaki hikaye konuşuldu.

Ardından katılımcılarla birlikte sergi turu gerçekleştirildi.

Sergi hakkında

Salt Sanatsal Araştırma ve Üretim Destek Programı'nın ilk projesi olan ve sanatçı Güneş Terkol'un annesiyle birlikte kişisel bir göç hikayesini ele aldığı "Epipe" sergisi, kişisel anlatılar üzerinden tarihsel bir göç rotasını izleyiciye sunuyor.

Sergi, arşiv malzemeleri, buluntu nesneler ve yapılan görüşmeler aracılığıyla Rusya'dan başlayıp Çin'e, oradan da Türkiye'ye uzanan zorlu ve çok katmanlı bir göç hikayesinin izini sürüyor.

Kazan Tatarlarına ait bir halk şarkısı olan "Epipe" Tatar halk kültüründe neşe, canlılık ve hareketin yanı sıra topluluk içindeki ortak ritim duygusunu çağrıştıran bir anlam taşıyor.

Sergi, 8 Mart'a kadar Salt Galata'da ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

Türkiye, Güncel, Kültür, Güneş, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kazan Tatarları'nın Göç Hikayesi: Epipe Sergisi - Son Dakika

