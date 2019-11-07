Kazazede hayvanların tedavi masraflarını sigorta şirketleri ödeyecek

Tokat'ta, 'Başıboş hayvanların karıştığı trafik kazalarında sosyal sorumluluk projesi' kapsamında düzenlenen etkinlikte, kazazede hayvanların tedavi masraflarının sigorta şirketleri tarafından ödendiği vurgulandı.



Tokat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Başıboş hayvanların karıştığı trafik kazalarında sosyal sorumluluk projesi' kapsamında yaralanan hayvanların tedavisinin ücretsiz olarak yapıldığı uygulamaya dikkat çekildi. Gazi Osman Paşa Lisesinde düzenlenen konferansta konuşma yapan Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürü Yüksel Bozkurt, hayvanların karıştığı trafik kazasına trafik ekiplerine haber verilmesi ve kaza tutanağı tutulması gerektiğini söyledi. Yaralanan hayvanların tedavisinin ücretsiz olarak yapıldığına dikkat çeken Bozkurt, "Bu kazaların neticesinde yaralanan hayvanların sağlık tedavilerinin devam etmesi ve masrafların ödenmesi için, kaza ile ilgili raporları tamamlandığı zaman tedavi yapan kurum tarafından sigortadan ödenmesi sağlanabiliyor. Sahipli olan, küpesi olan hayvanlar kazaya karıştığı zaman ise sigorta veya kasko şirketi masrafları hayvan sahibinden alıyor" dedi.



İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu ise projenin amacının trafik kazalarında yaralanan hayvanların tedavilerinin yapılabilmesi olduğuna dikkat çekerek, "Hayvanların her şeyden önce doğal hayatın bir parçası ve onların da bir canlı olarak hayvanların da bu doğada yaşama hakkının olduğunu unutmamalıyız. Bundan böyle aracıyla bir hayvana çarpan sürücü hayvanı veteriner hekime götürmek durumunda tüm masraflar trafik sigortası tarafından karşılanacaktır" şeklinde konuştu.



Tokat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Seyit Sami Karyağdı ise trafik kazasında yaralanarak tedavisi yapılan bir kediyi kucağına alarak konuşma yaptı. Karyağdı, duyarlılığı artmasını bekledikleri proje ile hayvanların hayatının kurtarılabileceğini kaydetti. - TOKAT