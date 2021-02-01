Kazdağları "Keşif Yolcuları"nı ağırladı - Son Dakika

Burhaniye ilçesinde kendilerine 'Keşif Yolcuları' adını veren 5 kişilik grup Kazdağları'na gezi düzenliyor. Gezilerin yaz kış devam ettiğini belirten Rıfat Yeniay, bugünlerde Kazdaları'na kar manzarası seyretmeye gittiklerini kaydetti.

Burhaniye'de Keşif Yolcuları çatısı altında bir araya gelen Rıfat Yeniay, Mustafa Şıvka, Yıldırım Ay, Ömer Aydemir ve Buket Şıvka, her hafta Kazdağlarına gezi tertip ediyor. Her defasında Kazdağları'nda değişik yerlere gittiklerini anlatan asker emeklisi Rıfat Yeniay, "Uzun bir zamandır, hafta sonları gezi yapıyorduk. Şimdi ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için hafta içi gidiyoruz. Burhaniye'nin haricinde Edremit ve Ayvalık'tan arkadaşlarımız var. Gezmeyi çok seviyoruz. Son günlerde Kazdağları'na bir hayli kar düştü. Onun için bol bol kar fotoğrafı çekiyoruz.. Herkesi Kazdağı gezilerine bekliyoruz. Bu geziler bizi dinlendiriyor" dedi.

(Fatma Talay/İHA)