Kazım Kurt İşçilerle Buluştu

Odunpazarı
Belediye Başkanı Kazım Kurt
, fabrika işçileriyle bir araya geldi.
Odunpazarı Bölgesi'nde sık sık vatandaşlarla, esnafla ve demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelen Başkan Kurt, bu kez de Organize Sanayi Bölgesi
'nde bulunan bir fabrikayıı ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden Başkan Kurt, emeğin en yüce değer olduğunun altını çizdi. Son 5 yılda Odunpazarı Belediyesi
'nde yaptıkları çalışmaları anlatan Başkan Kurt, işçilerin sendikalı olmasının önünü açtıklarını söyledi. Odunpazarı Belediyesi'nin her zaman işçi ve emekçilerin yanında olduğunu belirten Başkan Kurt, "İşçilerin yemekhanesi bile yoktu. Ben Belediye Başkanı seçildikten sonra Fen İşleri Şantiyesinde bir toplantı yaptık, içeride rüzgar esiyordu. İşçiler orada yemek yiyordu, kışın orada barınıyordu. 'Böyle şey olmaz' dedim. Kısa sürede orayı derledik toparladık. Şu anda maaşları aksamıyor, tıkır tıkır ödeniyor. Yemekhane de yaptık, çalışma barışını sağladık. Önceden şikayet edeni işten çıkartıyorlarmış. Hiç kimsenin ekmeği ile oynamadan bir düzen oluşturduk" dedi.
İşçilerin ve emekçilerin sendikalaşmasına önem verdiklerini kaydeden Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nde çalışan taşeron işçilerin hepsinin sendika üyesi olduğunu vurguladı. Belediyede sendikasız işçi ve memur kalmadığına dikkat çeken Başkan Kurt, "Biz Odunpazarı Belediyesi'nde taşeron meselesini çözmüştük. Taşeron işçilerin sendikalaşmasını sağladık, toplu iş sözleşmesi yaptık" diye konuştu.
Odunpazarı Belediyesi'ni gelecek dönemde halkçı, sosyal demokrat, katılımcı ve şeffaf bir anlayış ile yönetmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Kurt, bunun için işçi sınıfının desteğine ihtiyaçları olduğunu belirtti.
Başkan Kurt'un ziyaretinden mutluluk duyduklarını belirten işçileri, kendisine başarılar diledi. - ESKİŞEHİR