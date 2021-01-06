Kdz. Ereğli'ye 7 kilometre çevre yolu yapılıyor - Son Dakika

Kdz. Ereğli'ye 7 kilometre çevre yolu yapılıyor

06.01.2021 17:00
Kdz. Ereğli'ye 7 kilometre çevre yolu yapılıyor, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kent trafiğini rahatlatmak için Kemer ile Hastane arasında 7 kilometrelik çevre yolu yapımına başlandığını açıkladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, kent trafiğini rahatlatmak için Kemer ile Hastane arasında 7 kilometrelik çevre yolu yapımına başlandığını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ocak Ayı Meclis toplantısında, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kent trafiğini rahatlatacak çevre yolu projesine başladıklarını açıklayan Posbıyık, Kemer ile Hastane arasındaki yolun 7 kilometre olacağını dile getirdi. Başkan Posbıyık, çevre yolu projesinin trafik açısından çok önemli olduğunu belirterek şunları söyledi: "Ereğli'ye çevre yolu yapmaya karar verdik. Çok önemli projelerimizden birisi bu. Devlet Hastanesi'nin oradan, Terminal arkasından, Belen üzerinden, Kocaali, Sarıkorkmaz, Aktaş, Kemer'e kadar bağlantı yolu yapılacak. Aynı zamanda Aktaş'tan Meydanbaşı'na inen ayrı bir yol olacak. Bazı yerlerinde terkler yapıldı, bazı yerlerde 18. Madde uygulaması sürüyor. Bütün meselemiz yolları açıp iz bırakmak. Sonra alt yapılarını yapmak. Su, kanalizasyon, doğalgaz hatlarını çekmek. Bu çevre yolunu yaptığımızda, Kent Meydanı'yla birlikte trafiği çok rahatlatacağını düşünüyoruz. Hatip'e ya da Erdemir Caddesi'ne gitmeden diğer kuşaklardan sürücülerimiz işlerini görmüş olacaklar. Sakindere'de de harekete geçtik. Halen 18. Madde çalışmaları devam ediyor. DSİ'den projeleri aldık, derenin üzeri de kapatılacak. Oradaki sağ yoldan yukarıya çıkıp bütün mahallelere dağıtım yollarını açarak trafiği rahatlatmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalarda kullanılmak üzere paletli dozer almak için harekete geçtik."

Başkan Yardımcısı Haluk Okur da harita üzerinde, yol güzergahları ve son durum hakkında Meclis üyelerini bilgilendirdi.

Okur, Kent Meydanı projesinin de bittiğini, statik, mekanik ve elektrik tesisatı projeleri üzerinde çalışıldığını söyledi. Başkan Posbıyık, Kent Meydanı projesinin finansmanı için AK Parti ve CHP Grubu olarak ortak bir çözüm bulunacağına inandığını söyledi. - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli'ye 7 kilometre çevre yolu yapılıyor

Halil Posbıyık, Zonguldak, Hastane, Kemer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kdz. Ereğli'ye 7 kilometre çevre yolu yapılıyor - Son Dakika


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