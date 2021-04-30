Keçiören Atatürk Botanik Bahçesi'nde yeşilin her tonuna ev sahipliği yaptı - Son Dakika

Altınok, "Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan noktaya inşa ettiğimiz Atatürk Botanik Bahçemiz şimdi yeşile ve renk cümbüşüne bürünmüş durumda. Şehrimizin ortasında böylesine güzel bir vahanın keyfini çıkarmak isteyen tüm Ankaralı hemşehrilerimiz bahçemizi ziyaret edebilirler." dedi.

SPORSEVERLERİN MEKÂNI

Keçiören Belediyesi tarafından çeşitli türde gül, çiçek ve fidan dikimi yapılarak yaza hazırlanan Atatürk Botanik Bahçesi, doğayla iç içe vakit geçirmek ve spor yapmak isteyenlerin uğrak noktası olmayı sürdürüyor. Özel peyzaj çalışmasıyla her mevsim binlerce tür bitkiye ev sahipliği yapan Atatürk Botanik Bahçesi, bugünlerde yeşilin her tonunu barındırıyor.

"YAZ KIŞ RENKLİ"

Atatürk Botanik Bahçesi'ni Başkent'in gözde dinlenme mekânlarından biri olarak değerlendiren Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, buraya ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Atatürk Botanik Bahçemiz, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar keyifli vakit geçirmelerine imkân tanıyan vazgeçilmez mekânlar arasında yer alıyor. Biz burayı hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık. Parkımız, içindeki uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız yaz kış güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Keçiören'imizi her geçen gün daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent haline getiriyoruz."?

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