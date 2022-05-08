Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan huzurevine Anneler Günü ziyareti - Son Dakika
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Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan huzurevine Anneler Günü ziyareti

08.05.2022 16:50
Keçiören Belediye Başkanı Altınok'tan huzurevine Anneler Günü ziyareti

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesindeki huzurevinde düzenlenen Anneler Günü programına katıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, belediye bünyesindeki huzurevinde düzenlenen Anneler Günü programına katıldı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, programda huzurevindeki tüm annelerin Anneler Günü'nü kutlayan Altınok, huzurevindekilerle bir süre sohbet etti.

Huzurevinin kadın sakinlerine çiçek armağan eden Altınok, "Tüm analarımızın ellerinden öpüyorum. Allah'ın rahmetine kavuşan analarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Bu kadar anneye sahip olduğumuz için ne mutlu bize. Sizler milletimizin yaşayan kütüphanesi; değerlerimizi, geleneklerimizi göreneklerimizi geleceğe taşıyan kıymetlerimizsiniz." diye konuştu.

Türk toplumunda kadının ve annenin önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Altınok, "Anne-baba duası alanın işi rast gidiyor, almayanın hiç işi rast gitmiyor. Analara değer veren, analara kıymet veren bir toplumuz. Analar aileyi toplayandır. Ana olmayınca ev, yuva da dağlıyor, düzen kalmıyor. Buradaki rıza, dua ve gönüller farklı. Bizler sizin evladınızız. Öz evladınız. Burada çalışmak, burada hizmet etmek ibadetlerin en büyüğüdür." dedi.

Belediyenin salgın nedeniyle sosyal ve kültürel etkinliklere bir süre ara verdiğini belirten Altınok, havaların ısınmasıyla yaşlılara yönelik faaliyetlere hız vereceklerini duyurdu.

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Anneler Günü, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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