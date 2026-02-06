Kemah'ta Kriz Masası Kuruldu

KRİZ MASASI OLUŞTURULDU

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, 4.9 büyüklüğündeki deprem sonrası Kemah'ta kriz masası oluşturulduğunu söyledi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Aydoğdu, "4.9 büyüklüğünde Kemah Hakbilir köyünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybı yok. Kaymakamlık başkanlığında kriz masası oluşturuldu. Yaptığımız bütün kontrollerde can ve mal kaybına rastlanmaması en büyük sevincimiz. Erzincan deprem bölgesi. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Yeniden kentsel dönüşüm, depremle ilgili bilinçlendirme konusunda son 2 yılda elimizden çaba ve gayreti gösteriyoruz. İnşallah bu çalışmalar bittiği zaman Erzincan depreme dayanıklı bir şehir olacak" diye konuştu.

Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,