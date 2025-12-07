Kemaliye'de Nesli Tükenme Tehlikesiyle Karşılaşan Semenderler

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan benekli semenderler görüntülendi.

Kemaliye'de fotoğraf çekmek için araziye çıkan doğa fotoğrafçısı Şevket Gültekin, Anadolu semenderlerinin fotoğraflarını çekti. İlçede sonbahar yağmurlarının ardından görülen benekli semenderlerini nadir hayvanlardan olduğunu belirten Gültekin, Kemaliyelilerin bu hayvanı benimsediğini söyledi. Gültekin, semenderlerin uluslararası sözleşmelerle koruma altına alınan türler arasında ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.