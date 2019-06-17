Son Dakika Haberleri: Kemalpaşa'da Nif Çayı üzerindeki geçici köprü kullanıma kapatıldı
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Kemalpaşa'da Nif Çayı üzerindeki geçici köprü kullanıma kapatıldı

1 saat önce

Kemalpaşa ilçesinde Örnekköy ve Akalan Mahalleleri arasındaki ulaşımı sağlayan Nif Çayı üzerindeki geçici köprü kullanıma kapatıldı.

Kemalpaşa'da Nif Çayı üzerindeki geçici köprü kullanıma kapatıldı, System.String[]
Kemalpaşa ilçesinde Örnekköy ve Akalan Mahalleleri arasındaki ulaşımı sağlayan Nif Çayı üzerindeki geçici köprü kullanıma kapatıldı.
Geçici köprü son günlerde ilçe genelinde etkili olan yağıştan etkilendi. Bu nedenle kullanıma kapatılan köprü yerine ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanmaya başlandı.
Köprünün onarımın ardından tekrar hizmete alınacağı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:31 Kaynak: AA
Akalan, Örnekköy, Kemalpaşa, Güncel
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