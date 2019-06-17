Kemalpaşa'da Nif Çayı üzerindeki geçici köprü kullanıma kapatıldı
1 saat önce
Kemalpaşa ilçesinde Örnekköy ve Akalan Mahalleleri arasındaki ulaşımı sağlayan Nif Çayı üzerindeki geçici köprü kullanıma kapatıldı.
Kemalpaşa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:31 Kaynak: AA
ilçesinde Örnekköy
ve Akalan
Mahalleleri arasındaki ulaşımı sağlayan Nif Çayı üzerindeki geçici köprü kullanıma kapatıldı.
Geçici köprü son günlerde ilçe genelinde etkili olan yağıştan etkilendi. Bu nedenle kullanıma kapatılan köprü yerine ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanmaya başlandı.
Köprünün onarımın ardından tekrar hizmete alınacağı öğrenildi.
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