Son Dakika Haberleri: Kemer köprü ve şelale turizm kazandırılmak isteniyor
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Kemer köprü ve şelale turizm kazandırılmak isteniyor

6 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde aynı yerde bulunan kemer köprü ve şelale görenleri mest ediyor.

Kemer köprü ve şelale turizm kazandırılmak isteniyor, System.String[]

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde aynı yerde bulunan kemer köprü ve şelale görenleri mest ediyor.


İlçenin Gülpınar Mahallesi Elmadibi semtinde bulunan kemer köprü ve şelale vatandaşlar tarafından turizme kazandırılmak isteniyor. Halen kullanılan ve 60 yıl öncesinde Salih Güzeltepe isimli ustası tarafından yapılan köprü iki mahalleyi birbirine bağlıyor.


Mahalle sakinlerinden İbrahim Çiçek, kemer köprünün ilçenin tek köprüsü olduğunu söyledi. Bulunduğu yerin çok güzel olduğunu dile getiren Çiçek, "İki mahalleyi birbirine bağlayan kemer köprü bulunduğu yer gerçekten çok güzel. Köprünün altında şelale ve devamında çok güzel bir göl var. Etrafı orman ve fındık bahçeleriyle çevrili. Buradaki bu güzelliği herkesin görmesini çok isterim" dedi. - ORDU

Gülpınar, Kabadüz, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:32 Kaynak: İHA
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