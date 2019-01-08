Kendi İhtiyacını Karşılayan Belediye

Şehir estetiğine yönelik çalışmalarıyla cadde ve sokakların çehresini değiştiren Yıldırım Belediyesi, bünyesindeki Beton, Parke ve Bordür Üretim Tesisi ile hem kendi ihtiyacını karşılıyor, hem de önemli tasarruf elde ediyor. Beton, Parke ve Bordür Üretim Tesisi'nde geride kalan son beş yılda Yıldırım'ın cadde ve sokaklarına uygulanmak üzere 128 bin 940 metrekare parke, 57 bin 867 metre bordür ile 25 bin 360 metre bahçe bordürü üretimi yapıldı. Yeni yapılan kaldırım ve parke yol uygulamalarının yanında ilçede mevcut kaldırım ve parke yollarda yerinden oynayan taşlar yenileri ile değiştiriliyor. Yıldırım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yapılan tespitler ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda nokta tamir konusunda çalışmaya devam ediyor. İşletmelerin yoğun olduğu, özellikle ağır araçların mal bırakmak için girdiği sokaklar tahribata uğrarken, vatandaşların takılıp düşmelerine ya da yağmur sularının üzerlerine sıçramasına neden olan tahribatlar, onarım ekiplerince gideriliyor.

ŞEHRİN AYNALARINA MAKYAJ

Şehrin aynaları olan cadde ve sokaklarda modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda planlanan programlar dahilinde iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, "Mahallelerimizi cadde ve sokaklarıyla, çevre düzeniyle, çocuk oyun alanları ve parklarıyla yaşanabilir hale getirerek, vatandaşlarımızın sosyal yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Yıldırımlı hemşehrilerimize en iyi hizmeti vermek için titiz çalışmalar yürütüyoruz. Parke ve bordür uygulamalarıyla cadde ve sokaklarımızı kullanışlı bir hale getiriyoruz. Ayrıca engelli kardeşlerimizi unutmadan ulaşımda kendileri için kolaylık sağlayan engelli taşı uygulaması ile kaldırımları onlar için uygun şekle dönüştürüyoruz. Geride kalan beş yılda ilçemizin cadde ve sokaklarına uygulanmak üzere kendi tesisimizde üretilen bordür 57 bin 867 metre olurken, parke miktarı 128 bin 940 metrekareye ulaştı" diye konuştu.

'TASARRUF SAĞLIYORUZ'

Beton, Parke ve Bordür Üretim Tesisi ile kendi ihtiyacını karşılayan bir belediye olarak önemli tasarruf sağladıklarının hatırlatan Başkan Edebali, "İlçemizde yürüttüğümüz altyapı çalışmalarında belediyemiz bünyesindeki Beton, Parke ve Bordür Üretim Tesisi ile gereken malzeme ihtiyacını karşılayan, kendi kendine yeten bir yerel yönetim olarak önemli tasarruf sağlıyoruz. Tam otomatik toplama robotu, beton plak üretim makinesi, çimento helezonu ve tartım sistemi, kum tankları, 10 adet kalıp ve 2 adet beton mikseri ile üretim yapan Beton, Parke ve Bordür Üretim Tesisi sayesinde gereken üretimi gerçekleştiriyoruz. Gün geçtikçe Yıldırım'ı modern, yaşanabilir ve ideal şehir konumuna getiriyoruz" ifadelerini kullandı.