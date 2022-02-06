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Kendilerini banka görevlisi olarak tanıttılar, 125 bin dolandırdılar - Son Dakika

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıttılar, 125 bin dolandırdılar

06.02.2022 12:10

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıttılar, 125 bin dolandırdılar Polis ekipleri dolandırıcıları kıskıvrak yakaladı Sarıyer'de kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşı dolandıran şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıttılar, 125 bin dolandırdılar

Polis ekipleri dolandırıcıları kıskıvrak yakaladı

İSTANBUL - Sarıyer'de kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşı dolandıran şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sarıyer'de edinilen bilgiye göre kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan şahıslar, 36 yaşındaki H. A. Ö.'yü telefonla arayarak 125 bin 796 lirayı başka bir hesaba havale etmesini istedi. H. A. Ö. parayı havale ederken durumun ortaya çıkmasının ardından havale edilen paralardan 101 bin 800 lira bloke edilerek vatandaşa iade edildi. Şüpheliler tarafından 23 bin 900 lira para gönderilen H. Y. isimli şahıs adına kayıtlı hesaptan 31 Ocak'ta Kocamustafapaşa'da para çekildiği belirlenirken olaya karıştığı tespit edilen sabıkası bulunan Mehmet Ö.K. Cenk M., M. F. G. 15 kaydı bulunan Adem A. ile sabıkaları bulunmayan Şevket U. A. ile Aziz D. yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şahıslardan M. F. G. savcılık tarafından serbest bırakılırken diğer 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıttılar, 125 bin dolandırdılar
Kendilerini banka görevlisi olarak tanıttılar, 125 bin dolandırdılar
Kendilerini banka görevlisi olarak tanıttılar, 125 bin dolandırdılar

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Sarıyer, Polis, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kendilerini banka görevlisi olarak tanıttılar, 125 bin dolandırdılar - Son Dakika


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