Kenet Çatı Sistemi Maliyeti Düşürüyor

25.01.2026 11:19
İTO Başkanı Ketanci, kenet çatı sisteminin maliyetleri yüzde 30 azalttığını vurguladı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) İnşaat Malzemeleri Meslek Komitesi Başkanı Mehmet Ali Ketanci, eski nesil kiremit çatı sistemlerinin yeni nesil çatı sistemlerine oranla daha maliyetli olduğunu belirterek, "Kenet çatı, maliyetleri yüzde 30 oranında düşürüyor. Geleneksel çatı sistemlerinde birtakım problemler yaşanıyor hem maliyet hem de işçilik açısından. Usta bulmakta zorlanılıyor. Daha hızlı ve pratik çözümler aranıyor. Bu da değişimlere yol açıyor." dedi.

Ketanci, son yıllarda yapılan konutlardaki çatılarda iklim şartlarına uygun sistemlerin tercih edildiğini belirterek, Türkiye'de mevzuata uygun olarak 5 çeşit çatı sisteminin yapılarda kullanıldığını söyledi.

Ketanci, şöyle devam etti:

"Kiremit çatı sistemi, bitümlü çatı sistemi, kenet çatı sistemi, sandviç çatı sistemi ve yeşil çatı sistemleri günümüzde kullanılıyor. Konut çatılarında ağırlıklı olarak kenet çatı sistemleri tercih ediliyor. Fabrika ve organize sanayi bölgelerindeki yapılarda ise sandviç çatı sistemlerinin kullanıldığını görüyoruz. Çatı sistemlerindeki yapı değişikliğinin genel olarak yönetmelikler ve maliyetlerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Artık yönetmelikler çatının nasıl yapılacağına karar veriyor. Eskisi gibi şahıslar ya da firmalara pek bırakılmamaya çalışılıyor."

Kiremit çatı sistemine göre kenet çatı sisteminin maliyet açısından daha avantajlı olduğunu vurgulayan Ketanci, "Kenet çatı, maliyetleri yüzde 30 oranında düşürüyor. Geleneksel çatı sistemlerinde hem maliyet hem de işçilik açısından bazı problemler yaşanıyor. Usta bulmakta zorlanılıyor. Daha hızlı ve pratik çözümler aranıyor. Bu da değişimlere yol açıyor." dedi.

"Doğru yapım şekli ve doğru teknikle çatı uçmalarının önüne geçilebilir"

Ketanci, şiddetli rüzgarların etkili olduğu dönemlerde bazı binalarda yaşanan çatı uçmalarına ilişkin, "Çok şiddetli rüzgarların olduğu zamanlarda çatı uçmalarının olduğunu görüyoruz. En temelde çatı yapılırken mevzuata uygun şekilde yapılmalı ve doğru malzeme eksiksiz kullanılmalı. Eskiden şantiyedeki kerestelerle çatı yapılıyordu. Bunlar artık terk edildi. Yeni malzemelerle doğru şekilde uygulama yapılıyor. Bu da daha sağlıklı ve daha güvenli sonuçlar ortaya koyuyor. Doğru yapım şekli ve doğru teknikle çatı uçmalarının önüne geçilebilir." şeklinde konuştu.

Doğru yalıtımın bina ömrünü uzattığını ifade eden Ketanci, geleneksel kiremit çatıların hem maliyet hem de işçilik yükünün fazla olması nedeniyle yeni nesil çatı sistemlerinin kullanımının giderek arttığını, müteahhitlerin de bu sistemleri daha fazla tercih ettiğini söyledi.

Kiremit çatıların binalara daha fazla yük bindirdiğini belirten Ketanci, şöyle devam etti:

"Kiremitin öz ağırlığı oldukça fazla. Örneğin kiremit çatı 50 ton ağırlığındaysa membran çatılar 20-25 ton seviyesinde oluyor. Bu da binaya binen yükü ciddi oranda azaltıyor. Yükün azalması bina açısından daha olumlu çünkü çatının hafif olması binaya binen ağırlığı o ölçüde düşürüyor."

Eski yapılarda izolasyon eksikliğinin zamanla binanın içine su almasına yol açtığını anlatan Ketanci, çatının ahşap iskeletli olması durumunda yalıtım eksikliğinin çürümeye neden olabileceğini ve yapının ömrünü kısalttığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

