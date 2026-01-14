Kennedy, Trump'ın Sağlıksız Beslenme Alışkanlıklarını Eleştirdi - Son Dakika
Kennedy, Trump'ın Sağlıksız Beslenme Alışkanlıklarını Eleştirdi

14.01.2026 17:16
ABD Sağlık Bakanı Kennedy, Trump'ın sağlıksız beslenme alışkanlıklarını eleştirerek, 'Başkan' dedi.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, Başkan Donald Trump'ın sürekli hamburger, çıtır tavuk ve diyet kola tükettiğini belirtti.

Podcast yayıncısı Katie Miller'ın sorularını yanıtlayan Kennedy, "En sağlıksız beslenme alışkanlıklarına sahip olan kişi kim?" sorusuna "Başkan" yanıtını verdi.

Trump'ın sürekli hamburger, çıtır tavuk ve diyet kola tükettiğini söyleyen Kennedy, "Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Kennedy, Trump'ın Beyaz Saray'da ve Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde bulunduğu dönemlerde daha sağlıklı yiyecekler yediğini ancak özellikle seyahatleri sırasında çok fazla abur cubur ve kola tükettiğini dile getirdi.

Bakan Kennedy, buna rağmen Trump'ın son derece güçlü ve dayanıklı bir vücuda sahip olduğunu savundu.

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı, Donald Trump, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kennedy, Trump'ın Sağlıksız Beslenme Alışkanlıklarını Eleştirdi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:21
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
SON DAKİKA: Kennedy, Trump'ın Sağlıksız Beslenme Alışkanlıklarını Eleştirdi - Son Dakika
