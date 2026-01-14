Kennedy: Trump, Kötü Beslenmeyle Şaşırtıcı Sağlıklı - Son Dakika
Dünya

Kennedy: Trump, Kötü Beslenmeyle Şaşırtıcı Sağlıklı

14.01.2026 14:08
ABD Sağlık Bakanı Kennedy, Trump'ın kötü beslenmesine rağmen sağlıklı olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, Başkan Donald Trump'ın "sürekli fast food tüketerek dengesiz ve kötü beslenmesine rağmen şaşırtıcı derecede sağlıklı ve adeta bir ilah bünyesine sahip olduğunu" söyledi.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr, The Katie Miller Podcast adlı yayına konuk oldu. Trump'ın seyahatleri sırasında "gerçekten kötü yiyecekler tükettiğini" belirten Kennedy, "Başkan'ın ilginç yanı, hamburger, şekerleme ve diyet koladan oluşan çok kötü bir beslenme düzeni olması. Sürekli diyet kola içiyor" dedi.

Kennedy, Başkan Trump ile seyahat etme deneyimini "Onunla yolculuk ettiğinizde, tüm gün boyunca vücuduna zehir pompaladığı hissine kapılıyorsunuz" diye konuştu. Buna rağmen "Trump'ın enerjisine hayran kaldığını" ifade eden Sağlık Bakanı, "Nasıl hayatta kaldığını bilmiyorum ama kalıyor. Bir ilah bünyesine sahip" değerlendirmesinde bulundu.

Kennedy, ABD Başkanı Donald Trump'ın "zehirlenmekten veya hastalanmaktan çekindiği için gıda güvenliği konusunda standartlarına güvendiği büyük zincir restoranları tercih etiğini" belirtti.

